تواصل مهرجان ارض المعرفة والترفيه الذي تنظمه المديرية العامة للمخدرات بجدة

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تتوالى العروض على مسرح ارض المعرفة والترفية بجدة والذي تنظمه مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة بكورنيش جدة يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع .

حيث استقبل المقدم المسرحي ماضي الأمير على المسرح العديد من الفرق الاستعراضية للاطفال ( اطفالنا – جيل المستقبل – ارب كيدز و اطفال ومواهب ) وغيرها .

كما تواجد على المسرح الكابتن ماجد القربي والذي قدم عروض رياضية بكرة القدم واُستضاف شخصيات ارض العجائب وابطال المملكة للعبة التكاوندو القتالية .

ويستعد لاستقبال العروض و العاب الخفة الاسبوع القادم يومي الخميس والجمعة على المسرح ذاته والعديد من الالعاب الحركية واللقائات الأسبوعية الهادفة للطفل وجميع أفراد الاسرة .

قوة في جذب الجماهير تنفذها مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة من خلال الانشطة المختلفة بمهرجان ارض المعرفة والترفيه ،

ويهدف المهرجان استقطاب الزوار للمهرجان من مثقفين واعلاميين و تقدم الخيمة التوعية بأضرار المخدرات والعلاج من خلال التسجيل في برامج العلاج. صرح بذلك المقدم ناصر الزهراني المشرف على برنامج ارض المعرفة والترفيه بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة ،

وأفاد المقدم ناصر أن الخيمة الذكية تعد من أحدث الأساليب التوعوية حيث تحاكي واقع المدمن الحقيقي وما يمر به خلال فترة الإدمان كاملة في مختلف مراحلها مع تبيان كل التوقعات لنهايته المؤلمة لو استمر في الإدمان ، أو العروج إلى المرحلة الخضراء وهي توقف المدمن عن المخدرات وبدأ مرحلة العلاج وبداية الضوء للحياة الجديدة السعيدة بعيد عن هذه الآفة ، وتضم الخيمة الذكية قسم تعليمي للأطفال حديث ومتطور لتعزيز القيم وقسم لإقامة الدورات التدريبية ،

وختم الزهراني حديثه أن المهرجان سيستمر حتى يوم

١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ ، ومن المتوقع تمديد الفترة حتى تستوعب عدد الزوار من الطلبة و الطالبات البالغ عددهم ١٢،٠٠٠ طالب وطالبة ،