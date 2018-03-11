مبادرات الكيدز بارك تجذب الأطفال في كرنفال العائلة بالجبيل الصناعية

الجبيل الصناعية - المناطق

تتنوع فعاليات كرنفال العائلة “أطفالنا مستقبلنا” والذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية في الفترة 21 إلى 26 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 9 إلى 15 مارس 2018م، على شاطئ الفناتير الجنوبي بمدينة الجبيل الصناعية.

وقد أوضحت المشرفة على جناح الكيدز بارك سارة السبت أن الجناح شهد حضور أكثر من 322 طفل من جميع الفئات العمرية المستهدفة من عمر 5 سنوات إلى 16 سنة، وذلك للاستفادة من الورش المتنوعة والموجهة للأطفال، والتي تعني بتوعية وتثقيف الطفل والأمهات وفق برامج وآليات متطورة، من خلال أربعة أركان تشمل طفلي ثروتي وإطعام وكان ياما ونادي ستيم.

بدورها أوضحت المشرفة على ركن طفلي ثروتي عبير الشهراني أن مبادرة طفلي ثروتي التابع لمركز الصدفة النسائي تهتم بتقديم البرامج الوقائية والمساندة في نشر الوعي في مجال التربية لتحقيق طفولة آمنة، بمشاركة مختصات ومتطوعات على درجة عالية من الكفاءة والخبرة والمعرفة.

وذكرت مشرفة ركن كان ياما “عالم المهن” بشرى العباسي أن الركن يقدم برنامج توعوي وثقيفي وترفيهي، وفي كل موسم يتناول عنواناً أساسياً، وقد تم اختيار عنوان هذه المشاركة بإسم “موسم المهن” وتتناول الإسعاف والأزياء والكتابة وعدة مهن مختلفة سيتم تطبيقها، ويهدف كان ياما إلى تبسيط القيم للأطفال عن طريق قصة تحكى للأطفال باللغة العربية، تصاحبها بعض الألعاب الشيقة والمرتبطة بالقصة.

وقالت مشرفة ركن إطعام أميرة المري أن الركن يهتم بتوعية الأطفال وتثقيفهم من حيث حفظ النعمة، ويتم التركيز على الأطفال ليكونوا سفراء إطعام، عبر تقدم ورشة “كل وأشكر”، وركن الرسومات والتلوين على الوجه، ثم عرض فيلم توعوي عن أهمية الحفاظ على الطعام في ركن سينما إطعام، وفي محطة حفظ النعمة يتم شرح أهمية تركيب وتنسيق الطعام بصورة صحيحة، مع ضرورة التقيد بالنظافة ، والآلية الصحيحة لحفظ النعمة، وفي شجرة حفظ النعمة يقوم الطفل بالتبصيم على أنه سيحافظ على النعمة مستقبلاً، ليتسلم شهادة بإسمه ليصبح بعدها سفيراً لحفظ النعمة.

واشارت مشرفة ركن نادي الستيم “عالم العلوم” أنوار الثنيان إلى أن النادي يتّبع طريقة حديثة في التعليم بواسطة العلوم الأساسية “العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”، وتوصيله للطفل عن طريق اللعب، كونها تعتبر الطريقة الأمثل لترغيب الطفل في اكتساب العلوم الأساسية بطريقة منهجية يتم التدريب عليها قبل كل فعالية

وعودة إلى الماضي من خلال الرسوم المتحركة، يشهد ركن الجريندايزر في موقع كرنفال العائلة استضافة صاحب صوت شخصية الدوق فليد “جريندايزر” جهاد الأطرش، والذي يستقبل المهتمين بالانيمي والمعجبين بشخصية الجريندايزر لإلتقاط الصور التذكارية، ومشاركة الجمهور بآداء صوت شخصية الدوق فليد.