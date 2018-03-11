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نائب أمير جازان يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ..

نائب أمير جازان يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ..
http://almnatiq.net/?p=550311
جازان - المناطق ؛

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان, بمكتبه في الإمارة اليوم , مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي ، وذلك بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بالمنطقة.
ورحب سموّه في بداية اللقاء بالدكتور النجمي , متمنياً له التوفيق في عمله, موجهاً بتقديم أفضل الخدمات بمختلف المرافق الصحية بمنطقة جازان والمحافظات والمراكز التابعة لها .
من جانبه عبّر مدير عام الشؤون الصحية بجازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات, مؤكداً حرصه ومنسوبي الشؤون الصحية بجازان على تحقيق كل ما فيه خدمة أهالي منطقة جازان في كافة الجوانب الطبية والصحية.

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