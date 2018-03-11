ورشتا عمل حول نقل البضائع وتأجير السيارات الخميس المقبل

الدمام - المناطق

تنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع هيئة النقل العام يوم الخميس 15/ 3/2018 الموافق 27/ 6/1439 ورشتي عمل متخصصتين في شؤون النقل البري، تتناول الأولى (مشروع اللائحة المنظمة لممارسة نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن) فيما تتناول الثانية (مشروع تحديث اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات ومكاتب وسطاء التأجير).

وتأتي هذه الفعالية التي تعقد بالمقر الرئيسي للغرفة بالدمام في إطار التعاون بين هيئة النقل وغرفة الشرقية، كما يدخل في نطاق اهتمام الغرفة بتطوير قطاع النقل لما يمثله من أهمية كبرى في رفدالاقتصاد الوطني.

وتسعى الهيئة والغرفة من خلال هذه الورشتين إلى الوقوف على التطورات التنظيمية الجديدة التي يشهدها قطاع النقل التي يتوقع أن تشهد حضورا بارزاً للمستثمرين في قطاع النقل البري.

يذكر أن قطاع النقل البري يشهد تطورات نوعية جديدة ضمن رؤية المملكة 2030، أبرز ذلك إنشاء هيئة متخصصة للنقل العام الأمر يؤكد الأهمية الإستراتيجية لهذا القطاع وأثره المحوري على مجمل عملية التنمية .