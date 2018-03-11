الألم والحزن في حوادث الإبل .. من المسؤول ؟

المناطق - تبوك

كتب حساب أبطال أملج الخيرية عبر تويتر رسالة إلى أصحاب الإبل السائبة، “يكفنا تكرار مآسي مرارة الحرمان.. أن تفقد (أبا) معناه الألم الدائم والحزن العميق، إحساس لم لن يعرفه إلا من جربه وعاشه فذاق معه طعم مرارة اليتم.. احرصوا أن لا تكونوا سببا في زيادة عدد الأيتام المحرومين”.

تطبيق عقوبات بحق ملاك الإبل السائبة المخالفين لنظام حماية الطريق، الذين يتسببون في وقوع حوادث مرورية قاتلة على الطرق، قرار شددت عليه في وقت سابق وزارة الداخلية في تعميم لأمراء المناطق والمحافظات قبل عامين، بهدف الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن الإبل السائبة، وتخصيص أحواش لحجزها بالتنسيق مع أمانات المناطق.

ورغم التعليمات المشددة، والنداءات المتكررة لملاك الإبل بمراقبتها وعدم الإقتراب من الطرق السريعة، إلا أن العقوبات التي تقضي بحجز الإبل وتغريم مالكها في المرة الأولى، وسجنه حال تكرار المخالفة، لم تطبق بالشكل المطلوب، ما أدى لزيادة الحوادث التي تتسبب فيها الإبل السائبة ؛ فمن المسؤول؟