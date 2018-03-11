نجاح عملية إعادة «إصبع مبتور» لطفل

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نجح بفضل الله الأطباء في مستشفى سلوى العام في إعادة أصبع مبتور لطفل في السادسة من عمره إلى وضعه الطبيعي بعد التدخل الجراحي العاجل ويتمتع الطفل بصحة جيدة بعد مغادرته المستشفى ولله الحمد.

وكان الطفل قد تعرض إلى إصابة في يده اليسرى نتج عنه بتر أحد أصابع اليد وحضر إلى طوارئ مستشفى سلوى العام وتم عمل الإسعافات الأولية قبل أن يتدخل أخصائي الجراحة ويبدأ فوراً في إجراءات التدخل الجراحي الذي أستمر نصف ساعة عبر التخدير الموضعي فقط، وتم إعادة الإصبع المبتور إلى وضعه الطبيعي ، فيما أجريت له أشعة بعد العملية للتأكد من عدم وجود كسور مصاحبة للإصابة ولله الحمد أكدت النتائج سلامة اليد بالكامل من الكسور، وتم تنويم الطفل في المستشفى لاستكمال العلاج قبل أن يتماثل للشفاء ويغادر المستشفى إلى منزل ذويه بصحة جيدة .

تجدر الإشارة أن مستشفى سلوى العام والذي يعمل بسعة 50 سرير يستقبل شهرياً في قسم الطوارئ ما بين 2000 إلى 2500 مراجع شهرياً، فيما يصل عدد مراجعي العيادات الخارجية في المستشفى شهرياً إلى 500 مراجع، حيث يضم عدداً من التخصصات تشمل الجراحة العامة والعظام والباطنية والأطفال والتخدير بالإضافة للأطباء المنتدبين لعيادات المسالك والجلدية والعيون والأنف والأذن والحنجرة والعيون.