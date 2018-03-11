احدث الأخبار

نجاح عملية إعادة «إصبع مبتور» لطفل
أبرز المواد
 لجنة استشارية من المهتمين والمسؤولين لاختيار عروض متحف عسير 
أبرز المواد
 الألم والحزن في حوادث الإبل .. من المسؤول ؟
أبرز المواد
 ورشتا عمل حول نقل البضائع وتأجير السيارات الخميس المقبل
المنطقة الشرقية
 نائب أمير جازان يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ..
منطقة جازان
 نادي الشرقية الأدبي يطلق مشروع الأميرة سحاب بنت عبدالله لدعم الذائقة الأدبية للطفل
المنطقة الشرقية
 مبادرات الكيدز بارك تجذب الأطفال في كرنفال العائلة بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء تُنظم لقاءًا مفتوحًا للتعريف ببرنامج “بادر” لحاضنات التقنية.. الثلاثاء المقبل
المنطقة الشرقية
 الأمير سلطان بن سلمان يوافق على طلب المتحف الوطني الياباني بتمديد معرض روائع آثار المملكة 56 يوما
منطقة عسير
 برامج لتأهيل (49) مواطناً ومواطنة لمهنة الارشاد السياحي
منطقة عسير
 «هيئةالسياحة» تنظم برنامجاً تدريبياً لمفتشي المخالفات في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
منطقة عسير
 فنون أبها تمزج بين الشعر والنغم
منطقة عسير
للجنسين.. وظائف إدارية شاغرة في “مسك الخيرية”

للجنسين.. وظائف إدارية شاغرة في “مسك الخيرية”

أبرز المواد
الصحة تعلن عن 566 وظيفة شاغرة للسعوديين

الصحة تعلن عن 566 وظيفة شاغرة للسعوديين

أبرز المواد
إيران تحمل بريطانيا مسؤولية اقتحام سفارتها في لندن

إيران تحمل بريطانيا مسؤولية اقتحام سفارتها في لندن

أبرز المواد
قطر تمنح إسرائيل حق بث المونديال مجانًا

قطر تمنح إسرائيل حق بث المونديال مجانًا

أبرز المواد

نجاح عملية إعادة «إصبع مبتور» لطفل

نجاح عملية إعادة «إصبع مبتور» لطفل
http://almnatiq.net/?p=550337
المناطق_الدمام

نجح بفضل الله الأطباء في مستشفى سلوى العام في إعادة أصبع مبتور لطفل في السادسة من عمره إلى وضعه الطبيعي بعد التدخل الجراحي العاجل ويتمتع الطفل بصحة جيدة بعد مغادرته المستشفى ولله الحمد.

وكان الطفل قد تعرض إلى إصابة في يده اليسرى نتج عنه بتر أحد أصابع اليد وحضر إلى طوارئ مستشفى سلوى العام وتم عمل الإسعافات الأولية قبل أن يتدخل أخصائي الجراحة ويبدأ فوراً في إجراءات التدخل الجراحي الذي أستمر نصف ساعة عبر التخدير الموضعي فقط، وتم إعادة الإصبع المبتور إلى وضعه الطبيعي ، فيما أجريت له أشعة بعد العملية للتأكد من عدم وجود كسور مصاحبة للإصابة ولله الحمد أكدت النتائج سلامة اليد بالكامل من الكسور، وتم تنويم الطفل في المستشفى لاستكمال العلاج قبل أن يتماثل للشفاء ويغادر المستشفى إلى منزل ذويه بصحة جيدة .

تجدر الإشارة أن مستشفى سلوى العام والذي يعمل بسعة 50 سرير يستقبل شهرياً في قسم الطوارئ ما بين 2000 إلى 2500 مراجع شهرياً، فيما يصل عدد مراجعي العيادات الخارجية في المستشفى شهرياً إلى 500 مراجع، حيث يضم عدداً من التخصصات تشمل الجراحة العامة والعظام والباطنية والأطفال والتخدير بالإضافة للأطباء المنتدبين لعيادات المسالك والجلدية والعيون والأنف والأذن والحنجرة والعيون.

روابط ذات صلة

لجنة استشارية من المهتمين والمسؤولين لاختيار عروض متحف عسير 

لجنة استشارية من المهتمين والمسؤولين لاختيار عروض متحف عسير 
الألم والحزن في حوادث الإبل .. من المسؤول ؟

الألم والحزن في حوادث الإبل .. من المسؤول ؟
الشرعية تستعيد مناطق واسعة من “معقل الحوثيين”

الشرعية تستعيد مناطق واسعة من “معقل الحوثيين”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*