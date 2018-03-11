«مطار المؤسس» يقيس رضا المسافرين والعاملين‎ بـ 7 مباردات

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رصد مطار الملك عبد العزيز الدولي حالة الرضا في أوساط المسافرين والعاملين ومستوى الاستجابة لـ” الميثاق الأخلاقي ” الذي أطلقها مشتملاً على 7 مبادرات، تدعم مرتكزات رؤية 2030، وتواكب مشروع “كيف تكون قدوة” الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.

وقدم المطار خلال المبادرات السبع 138 جائزة للمسافرين والعاملين المساهمين في تعزيز ثقافة التعامل الحسن، ونفذ 1385 ساعة عمل عبر 59 فريق مهني مدرب، قامت بـ 21 زيادة ميدانية مفاجئة وأجرت ما يقارب 2500 استبيان للمسافرين خلال الشهر الأول من الإطلاق، بهدف رفع مستوى الخدمة وتحقيق أعلى درجات الرضا، ونشر الابتسامة على وجوه العاملين داخل المطار وبين موظفي الشركات المشغلة وحسن التعامل مع المسافرين.

وأوضح تركي الذيب مدير العلاقات العامة والإعلام، بمطار الملك عبد العزيز الدولي، إلى المبادرات شملت ميثاق المطار القدوة ، وجائزتي المطار القدوة والقطاع الحكومي القدوة ، مبادرة “لنبتسم معاً “، سيارة السعادة، مشهور في خدمتك، مقعد السعادة، ومبادرة “أنت سعودي فلتكن قدوة “، عكست صورة إيجابية وساهمت في زيادة الوعي بنسبة تتجاوز 37% بعد شهر واحد من إطلاقها وفقا للاستطلاع، مشيراً إلى استخدام أدوات التحفيز المتمثلة في تقديم الجوائز، والتوعية عبر المطبوعات ومكبرات الصوت والزيارات الميدانية المفاجئة للتفتيش والدورات التأهيلية، والمراقبة والإشراف الدوري كان لها الأثر الإيجابي والمساعد على تحسين الأداء.

وأشار الذيب إلى المبادرات عكست صورة إيجابيه وأسهمت في زيادة الوعي بنسبة تتجاوز 37% بعد شهر واحد من إطلاقها، ويجري العمل على قياس حالة الرضا لدى المسافرين بشكل دوري، وتم تصميم أكثر من 2500 استبيان لقياس الأثر الذي تركته المبادرات السبع ومدى الوعي والشعور بتحسن الخدمات المقدمة من خلال تنفيذ 12 جولة استقصاء على كافة الصالات.