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صحة تبوك تستعد لاطلاق البرنامج الشامل لنظام المواعيد المركزي في المستشفيات والمراكز الصحية

صحة تبوك تستعد لاطلاق البرنامج الشامل لنظام المواعيد المركزي في المستشفيات والمراكز الصحية
http://almnatiq.net/?p=550353
المناطق_على العميري
تستعد صحة تبوك لأطلاق البرنامج الشامل لنظام المواعيد المركزي في كافة القطاعات الصحية بالمنطقة واستعدادا لذلك قامت ادارة الخدمات العلاجية صباح اليوم الاحد بتنفيذ ورشة عمل بقاعة التدريب بمستشفى الملك فهد التخصصي تستمر لمدة 3 ايام  لتدريب العاملين على البرنامج من خلال التعريف الفعلي للبرنامج وادواره ومستخدمي النظام كذلك شرح طريقة العمل من خلال التطبيق للبرنامج  وعمل ورشة عمل لمدراء النظام بالمستشفيات والمراكز التابعة لها لأعدادهم ليكون مدربين لمستخدمي النظام .
وهذا البرنامج عبارة عن خدمة الكترونية تقدمها وزارة الصحة  لتمكين المريض ومتلقي الخدمة من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتنسيق مع إدارة المواعيد حيث يقوم بحجز موعده وتعديله أو إلغاؤه في أي مستشفى يتم إحالته عن طريق  تطبيق ويب إلكتروني  او  الجوال أو من خلال الاتصال (937) وتهدف الصحة من خلالها الوصول إلى كافة مرافقها في المناطق لتقديم الخدمات الصحية للمرضى .
علما ان منطقة تبوك تضم 12 مستشفى و 96 مركزا للرعاية الصحية الاولية .

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