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على غرار زيكا وإيبولا وسارس.. داء فتاك جديد بقائمة “الأوبئة العالمية”

على غرار زيكا وإيبولا وسارس.. داء فتاك جديد بقائمة “الأوبئة العالمية”
http://almnatiq.net/?p=550422
المناطق - وكالات

كما لو أن فيروسات زيكا وإيبولا وسارس لا تكفي للقلق والخوف، فقد أضافت منظمة الصحة العالمية داء جديدا غامضا، إلى قائمة الأمراض التسعة التي قد تتسبب في انتشار وباء عالمي.

المرض “إكس” من مسببات الأمراض القاتلة التي تم تحديدها حديثا، وهو مرض يعرف بين نخبة العلماء والباحثين والخبراء على أنه “مجهول معروف”، يمكن أن يظهر بسبب طفرة حيوية، كالتي في الأوبئة القاتلة السابقة، كنقص المناعة المكتسب أو الإنفلونزا الإسبانية ، أو قد تحدث بسبب حادث مفتعل إرهابي أو عفوي.

وبرأي خبراء منظمة الصحة العالمية فإن مرض “X”، قد يؤدي لسلسلة من الأوبئة المتعاقبة التي قد تقضي على ملايين البشر عند التعرض له.

وخلافا للعوامل الأخرى، لا يعرف شيء جديد عن هذا المرض ولا كيف يمكن مواجهته.

ويقول الباحثون إنهم قرروا إضافته، من أجل إدراك حقيقة أن الوباء المميت المقبل يمكن أن يبدأ بمرض عادي بسيط ويتحور ليصبح قاتلا.

ويركز الأطباء والعلماء على أهمية الاستعداد لمواجهة الوباء الذي لا يعرف متى وأين قد يبدأ.

كما يحذرون من عواقب تطوره، ويشيرون في نفس الوقت إلى أن وباء الإنفلونزا القاتلة الذي انتشر العام الماضي في أوروبا وأميركا، ربما يضرب السنة المقبلة بشدة أكثر، وقد يتسبب ذلك في وفاة نحو 300 مليون إنسان.

وتبدو هذه المخاوف منطقية في ظل أزمات عالمية صحية كبرى تكشفت في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب مقاومة الجراثيم لمضادات الأدوية، وتحور الفيروسات لتصبح أقوى مما هي عليه، وانتشار الحروب والكوارث الطبيعية، التي ساهمت إلى حد كبير في تفشي أوبئة جديدة كانت رهينة الماضي بأشكال خطيرة حديثة.

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