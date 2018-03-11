وزير الداخلية يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة ماليزيا الثلاثاء القادم

يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي زيارة رسمية إلى مملكة ماليزيا يوم غد الثلاثاء ووتستمرعدة أيام .

ورحّب فخامة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الماليزي االداتوسري الدكتور زهيد الدين حميدي بالضيف ذو المكانة العالية باسمه وباسم الحكومة الماليزية وتمنى لسموه طيب الإقامة في ماليزيا .

وعبّر حميدي عن تطلعاته أن تحقق هذه الزيارة أهدافها في تعزيز التعاون الامني بين البلدين ودعم جهود البلدين المتسقة صفا واحدة في محاربة التطرف والإرهاب والعنف. ومؤملا أن يتمخض عنها فرص للتعاون الأمني بين البلدين والاستفادة من تجارب المملكة الناجحة في مكافحة الإرهاب وبرامج المناصحة .

جاء ذلك خلال استقبال فخامته في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية ببوتراجايا لسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان والوفد المرافق .

وأكد حميدي متانة العلاقات التي تربط ماليزيا والمملكة العربية السعودية واصفاً إياهما بالبلدين الشقيقين المسلمَين ،

وقد نقل سعادة السفير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية وتمنياتهم الصادقة بموفور الصحة والسعادة لمعاليه ودوام التقدم والازدهار لماليزيا .