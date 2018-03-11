بالصور.. اختتام فعاليات ملتقى شرورة الدعوي

اختتمت أمس فعاليات وبرامج ملتقى شباب شروره الدعوي والذي يهدف إلى توعية الشباب وحمايتهم من الإنحرافات الفكرية والسلوكية، والذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمحافظة شروره، برعاية مؤسسة وقف سعد بن عبدالله الموسى، بحضور أكثر من 1700 شاب، قدِموا للاستفادة من فعاليات الملتقى وبرامجه التي استمرت ستة أيام، والتي جاءت على النحو التالي:
الأسبوع الأول:
(شباب مهتدون)، بحضور فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سرار اليامي الذي ألى محاضرة بعنوان: “اهدنا الصراط المستقيم”.
(التائبون) محاضرة لفضيلة الشيخ/ محمد بن ثامر المطيري ..
الأسبوع الثاني:
ملتقى (شباب سعداء)، بحضور كلا من فضيلة الشيخ/ بدر بن عتيق المطيري الذي ألقى محاضرة بعنوان: “الصحبة الصالحة”، فيما ألقى الشيخ/ حمد بن صالح الكربي محاضرة بعنوان: “مخاطر المخدرات”.
الاسبوع الثالث والاخير:
ملتقى :(شباب واعي)، حيث ألقيت محاضرة لفضيلة الشيخ/ عبدالرحمن اللحياني بعنوان: “خطر الانحراف الفكري”، ومحاضرة لفضيلة الشيخ/ سعود بن محمد النزهان بعنوان: “الثبات في زمن الفتن”.
وتخلل هذه الفعاليات العديد من البرامج والانشطة الشبابية الترفيهية والمسابقات الثقافية والحركية التي قدمها أعضاء فريق النشامى التطوعي كما أقيم دوري كرة قدم بالتعاون مع نادي شرورة الرياضي، وفي ختام الملتقى كرم مدير المكتب الشيخ صدام بن علي الهمامي بحضور الشيخ سعود بن محمد النزهان الفرق الفائزة والمتميزة، والداعمين ورعاة الملتقى، كما تم تكريم اللجان العاملة والمنظمة لهذا الملتقى؛ وقدم الهمامي شكره و تقديره للجميع على التنظيم المتميز والروح الرياضية العالية أثناء المنافسات، واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية.
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