بالصور.. اختتام فعاليات ملتقى شرورة الدعوي

المناطق ـ شروره

اختتمت أمس فعاليات وبرامج ملتقى شباب شروره الدعوي والذي يهدف إلى توعية الشباب وحمايتهم من الإنحرافات الفكرية والسلوكية، والذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمحافظة شروره، برعاية مؤسسة وقف سعد بن عبدالله الموسى، بحضور أكثر من 1700 شاب، قدِموا للاستفادة من فعاليات الملتقى وبرامجه التي استمرت ستة أيام، والتي جاءت على النحو التالي: