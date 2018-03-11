جامعة تبوك توقع مذكرة تعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان

المناطق - تبوك

وقعت جامعة تبوك اليوم، مذكرة تعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان لتفعيل جوانب التبادل المعرفي بين مؤسسات التعليم الجامعي بما يخدم الجوانب البحثية والعلمية.

ووقع المذكرة عن جامعة تبوك معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي وعن جامعة الأمير فهد بن سلطان مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان.

وأوضح الدكتور الذيابي أن مذكرة التعاون تهدف إلى التبادل المعرفي والبحثي بين الجامعتين، إضافة إلى النشر العلمي في كافة مجالات الاهتمام المشترك كما تتضمن المذكرة تبادل الطلبة وفق اللوائح والأنظمة المتبعة، والمشاركة في النشاطات العلمية والإدارية والاجتماعية والرياضية.

وأشار الذيابي إلى أنه سيكون هناك تعاون في أنشطة خدمة المجتمع وتبادل الخبرات في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي والاستشارات والدراسات الفنية والعلمية.

من جانبه قال مدير جامعة الأمير فهد بن سلطان إن مذكرة التعاون بين جامعة الأمير فهد بن سلطان وجامعة تبوك تأتي لتفعيل أوجه الشراكة بين مؤسسات التعليم المحلي في المملكة وتعزيز فرص التعاون وتطوير العلاقات بين الجامعتين بما يسهم في تحقيق الأهداف الرئيسة للجامعة والتحول للعمل المؤسسي الذي نهدف إليه.