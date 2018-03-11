زراعة تبوك تدشن غداً أسبوع الشجرة الـ 41

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تدشن الإدارة العامة للشؤون الزراعة بمنطقة تبوك غداً أسبوع الشجرة الـ 41 بعنوان ” لنشجر معاً .. لمملكة خضراء”، وذلك بحديقة الملك عبدالعزيز بتبوك .

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الدكتور العربي بن مهيدي العميم أنه سيشارك في فعاليات أسبوع الشجرة لهذا العام أمانة المنطقة، وصندوق التنمية الزراعية، وجامعة تبوك، وجامعة فهد بن سلطان، وإدارة تعليم المنطقة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ورابطة تبوك الخضراء، وجمعية حياة البيئة، وشركة أسماك تبوك، وعدد من الشركات الزراعية .

وبين الدكتور العميم أنه يصاحب الفعاليات غرس شتلات في عدد من المواقع بمدينة تبوك، وتنظيم زيارات للطلاب لمزارع استر, وشركة تبوك الزراعية، مشيراً إلى إقامة معرض توعوي الأربعاء القادم يستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك في المكان مول بتبوك .