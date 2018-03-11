أرسنال ينهي سلسلة الهزائم ويتغلب على واتفورد بثلاثية

المناطق - وكالات

وضع أرسنال حدا لسلسلة هزائمه التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 – صفر على ضيفه واتفورد يوم الأحد في المرحلة الثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 48 نقطة، ولكنه ظل في المركز السادس في ترتيب المسابقة، بفارق ثماني نقاط خلف تشيلسي (حامل اللقب)، صاحب المركز الخامس المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم الجديد.

في المقابل، تجمد رصيد واتفورد، الذي تكبد خسارته الرابعة عشرة في البطولة هذا الموسم، عند 36 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح أرسنال التسجيل مبكرا عن طريق المدافع الألماني شكودران موستافي في الدقيقة الثامنة، وأضاف المهاجم الفابوني بيير إيميريك أوباميانف الهدف الثاني في الدقيقة 59.

أضاع واتفورد فرصة تقليص الفارق، بعدما أهدر لاعبه تروي دييني ركلة جزاء في الدقيقة 62، ليأتي العقاب من جانب أرسنال الذي أحرز نجمه الأرميني هنريخ مخيتاريان الهدف الثالث في الدقيقة 77.

ويأتي هذا الفوز ليعيد بعضا من الاتزان والهدوء داخل أروقة أرسنال، خاصة أنه يأتي بعد اقتراب الفريق من التأهل لدور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي،عقب فوزه الثمين 2- صفر على مضيفه ميلان الإيطالي يوم الخميس الماضي في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة القارية.