الجيش اليمني يكشف هدف الحوثيين من زراعة الألغام البحرية

المناطق - الرياض

عثرت الفرق الهندسية في الجيش اليمني، اليوم الأحد، على مجموعة جديدة من الألغام البحرية زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية شمالي غرب سواحل ميدي، وقامت بتفجيرها.

وتمكنت الفرق الهندسية المتخصصة بنزع الألغام والمتفجرات البحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، من تفجير الألغام قبالة ميدي بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري، أن الميليشيات تحاول تهديد المجتمع الدولي من خلال زراعة الألغام البحرية وتهديد الملاحة الدولية بهدف الضغط لإيقاف تقدم قوات الجيش والتحالف العربي، لاستعادة آخر منفذ بحري تسيطر عليه الميليشيات في الحديدة غرب اليمن.

يشار إلى أن الفرق الهندسية تمكنت خلال الفترة الماضية من انتزاع مئات الألغام التي زرعتها الميليشيات في المياه الدولية وسواحل ميدي، كما أفشلت عدة محاولات زراعة ألغام بحرية، كان آخرها تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل خمسة خبراء من الميليشيات في تصنيع وزراعة الألغام البحرية وأسر السادس نهاية الأسبوع الماضي.

وتقوم فرق التشكيل البحري في الجيش اليمني، بعمليات مسح دورية للمياه الدولية وسواحل ميدي للتأكد من خلوها من أي مخاطر تهدد حركة السفن والصيد البحري والملاحة الدولية بالتعاون مع الفرق الهندسية التابعة لقوات التحالف العربي.