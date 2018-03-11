اتحاد القدم يحدد موعد إقامة ملحق الصعود والهبوط

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قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد إقامة مباريات ملحق الدوري السعودي للمحترفين نهاية أبريل القادم بعد قرار رفع عدد الأندية المشاركة في البطولة إلى 16 نادياً.

وقال الاتحاد عبر حسابه على “تويتر”: ستقام مباريات ذهاب ملحق الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى على أرض فرق دوري المحترفين يومي 26 و27 أبريل المقبل، كما ستقام مباريات الإياب على ملعب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان في الثالث والرابع من مايو المقبل.

وأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد أن جميع الأندية ستخوض مباريات الملحق بدون بطاقات صفراء بينما ستستمر البطاقات الحمراء والعقوبات الانضباطية.

واعتمد الاتحاد الأسبوع زيادة عدد الأندية بدوري المحترفين من 14 إلى 16 ناديا بداية من الموسم المقبل، ووفقا للآلية الجديدة سيبقى أول 12 ناديا بالجدول في النسخة المقبلة مع هبوط آخر ناديين، وسيصعد أول ناديين من دوري الأمير محمد بن سلمان إلى دوري المحترفين مباشرة.

كما سيقام ملحق بين صاحبي المركزين 13 و14 في دوري المحترفين مع صاحبي المركزين الثالث والرابع بدوري الأمير محمد بن سلمان ليصعد ناديان إلى دوري الأضواء.