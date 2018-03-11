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جامعة الحدود الشمالية تدشن بوابة القبول الإلكتروني

جامعة الحدود الشمالية تدشن بوابة القبول الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=550508
المناطق - واس

دشن معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور سعيد بن عمر آل عمر، اليوم، بوابة القبول الإلكتروني للمنح الدراسية لغير السعوديين ومتابعة الخريجين السعوديين، على موقع الجامعة الإلكتروني على الإنترنت، وذلك بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور محمد الضلعان، ووكيل العمادة لشؤون المنح والخريجين الدكتور سعود بن محمد الدهمشي.
وقدم الدكتور الضلعان والدهمشي شرحاً عن محتويات الموقع ومميزاته، وكيفية استخدامه في توثيق بيانات المتقدمين للجامعة من طلاب المنح الخارجية ومتابعة تحصيلهم الأكاديمي، بدءاً من استطلاع سجل المقررات الجامعية والتقارير الفصلية وحالات الطلبة وتخصصاتهم ووصولاً إلى طباعة وثيقة التخرج.
وبينا خلال الشرح طرق متابعة الخريجين السعوديين وتوثيق وتحديث بياناتهم التي تشمل وسائل الاتصال وأماكن العمل والتوظيف لخريجي الجامعة من السعوديين في مختلف القطاعات الرسمية والأهلية، وسيرهم الذاتية.
بدوره نوه معالي مدير الجامعة بضرورة الاطلاع على أحدث التطورات البرمجية والتقنية في مجال متابعة الخريجين السعوديين والتواصل معهم وتحديث الموقع بشكل مستمر لتكون لدى الجامعة قاعدة بيانات إحصائية فاعلة تمكنها من التعرف على التخصصات الراكدة في سوق العمل وفرص التوظيف وربط الخريجين من مختلف التخصصات والكفاءات مع طلبات التوظيف التي تسهل على الخريجين التقدم للوظائف والتنافس عليها.

 

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