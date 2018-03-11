بعد مواجهة دامت 15 ساعة.. مسلح يقتل شرطيا ويصيب آخر في كاليفورنيا الأمريكية

المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية القبض على رجل من كاليفورنيا بعد مواجهة دامت 15 ساعة مع قوات إنفاذ القانون الخاصة في الولايات المتحدة، واتهامه بقتل شرطي وإصابة آخر.

وقالت السلطات على حساب شرطة “بومونا” على موقع “تويتر” إن “الضابط غريغ كاسيلاس من شرطة بومونا قُتل بالرصاص، وأصيب آخر خلال المواجهة.

وكانت صحيفة “لوس أنجليس تايمز” ووسائل إعلام أخرى قد قالت إن كاسيلاس وضابطا آخر كانا يلاحقان المشتبه به في سيارة، بعد أن صدم بسيارته مجمعا سكنيا في “بومونا” مساء يوم الجمعة الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الرجل، الذي ذكرت الشرطة أنه يدعى إيزاياس دي جيسوس فالنسيا، فر سيرا على الأقدام وطارده الشرطيان.

واختبأ فالنسيا في شقة سكنية، وعندما وصل الشرطيان أطلق عليهما النار عبر الباب وقتل كاسيلاس وأصاب الضابط الآخر الذي لم يُذكر اسمه.

وأفادت وسائل إعلام بالقبض على فالنسيا بعد استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والكلاب البوليسية لإرغامه على الاستسلام.