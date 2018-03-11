احدث الأخبار

بعد مواجهة دامت 15 ساعة.. مسلح يقتل شرطيا ويصيب آخر في كاليفورنيا الأمريكية
أبرز المواد
 جامعة الحدود الشمالية تدشن بوابة القبول الإلكتروني
أبرز المواد
 اتحاد القدم يحدد موعد إقامة ملحق الصعود والهبوط
أبرز المواد
 الجيش اليمني يكشف هدف الحوثيين من زراعة الألغام البحرية
أبرز المواد
 خادم الحرمين يرعى انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب .. الأربعاء
أبرز المواد
 أرسنال ينهي سلسلة الهزائم ويتغلب على واتفورد بثلاثية
أبرز المواد
 زراعة تبوك تدشن غداً أسبوع الشجرة الـ 41
منطقة تبوك
 جامعة تبوك توقع مذكرة تعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان
منطقة تبوك
 بالصور.. اختتام فعاليات ملتقى شرورة الدعوي
منطقة نجران
 وزير الداخلية يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة ماليزيا الثلاثاء القادم
محليات
 استطلاع المناطق.. 41% من المواطنين يرون القروض “عبئا على كاهل الأسر”
أبرز المواد
 الاعتداء على المعلمين.. هل انتقل التعليم من الرأس إلى الوجه؟
أبرز المواد
مواطن ببريدة يقتل مقيمة آسيوية ببندقية صيد.. ثم ينتحر

مواطن ببريدة يقتل مقيمة آسيوية ببندقية صيد.. ثم ينتحر

أبرز المواد
للجنسين.. وظائف إدارية شاغرة في “مسك الخيرية”

للجنسين.. وظائف إدارية شاغرة في “مسك الخيرية”

أبرز المواد
القروض تفرغ جيوب المواطنين.. وحلم “السكن” يتحول لكابوس عدم القدرة على السداد

القروض تفرغ جيوب المواطنين.. وحلم “السكن” يتحول لكابوس عدم القدرة على السداد

أبرز المواد
شاهد .. معلم يشج رأس والدة تلميذة في المدرسة .. والسبب “تبرج ابنتها” !

شاهد .. معلم يشج رأس والدة تلميذة في المدرسة .. والسبب “تبرج ابنتها” !

أبرز المواد

بعد مواجهة دامت 15 ساعة.. مسلح يقتل شرطيا ويصيب آخر في كاليفورنيا الأمريكية

بعد مواجهة دامت 15 ساعة.. مسلح يقتل شرطيا ويصيب آخر في كاليفورنيا الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=550511
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية القبض على رجل من كاليفورنيا بعد مواجهة دامت 15 ساعة مع قوات إنفاذ القانون الخاصة في الولايات المتحدة، واتهامه بقتل شرطي وإصابة آخر.

وقالت السلطات على حساب شرطة “بومونا” على موقع “تويتر” إن “الضابط غريغ كاسيلاس من شرطة بومونا قُتل بالرصاص، وأصيب آخر خلال المواجهة.

وكانت صحيفة “لوس أنجليس تايمز” ووسائل إعلام أخرى قد قالت إن كاسيلاس وضابطا آخر كانا يلاحقان المشتبه به في سيارة، بعد أن صدم بسيارته مجمعا سكنيا في “بومونا” مساء يوم الجمعة الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الرجل، الذي ذكرت الشرطة أنه يدعى إيزاياس دي جيسوس فالنسيا، فر سيرا على الأقدام وطارده الشرطيان.

واختبأ فالنسيا في شقة سكنية، وعندما وصل الشرطيان أطلق عليهما النار عبر الباب وقتل كاسيلاس وأصاب الضابط الآخر الذي لم يُذكر اسمه.

وأفادت وسائل إعلام بالقبض على فالنسيا بعد استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والكلاب البوليسية لإرغامه على الاستسلام.

روابط ذات صلة

جامعة الحدود الشمالية تدشن بوابة القبول الإلكتروني

جامعة الحدود الشمالية تدشن بوابة القبول الإلكتروني
اتحاد القدم يحدد موعد إقامة ملحق الصعود والهبوط

اتحاد القدم يحدد موعد إقامة ملحق الصعود والهبوط
الجيش اليمني يكشف هدف الحوثيين من زراعة الألغام البحرية

الجيش اليمني يكشف هدف الحوثيين من زراعة الألغام البحرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*