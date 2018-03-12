رئيس المحكمة العامة بسكاكا يكرم طالب أتمّ حفظ القرآن الكريم

المناطق _ الجوف

شرف فضيلة الشيخ نايف بن زايد الزايد رئيس المحكمة العامة بسكاكا و بحضور مدير عام جمعية بشراكم لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف الشيخ عمر بن ابراهيم الطعيمي و مدير الشئون الإدارية و المالية بالجمعية الشيخ ماضي بن مفضي المنديل ، الحفل الذي أقامه مجمع ابن تيمية التابع لجمعية بشراكم الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف بمناسبة إتمام الطالب محمد بن خالد محمد من طلاب مجمع ابن تيمية حفظ القرآن كاملاً .

و قد قام الشيخ الزايد بتكريم الطالب سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يوفق الطالب و يجعل القرآن ربيع قلبه و نورًا لصدره ، وجلاء حزنه ، وذهاب همه وغمه ، و أن يجعل القرآن الكريم شاهدًا له لا شاهدًا عليه .

و ذكر الشيخ الزايد بأن الحكومة السعودية تهتم بالقرآن الكريم وحفظه و توليه جل اهتمامها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ، مؤكد فخر الجميع بما حققته و تحققه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من منجزات ، و ما تقدمه للمستفيدين من خدمات .

كما تم على هامش الحفل تكريم الطالب المثالي عبدالرحمن بن محمد سيد بالإضافة إلى عددٍ من المعلمين المتميزين و حلقات التحفيظ المثالية و المتميزة .

من جانبه قدم مدير مجمع ابن تيمية الأستاذ صهيب بن بسام الواكد شكره وتقديره للشيخ الزايد على تشريفه الحفل وتكريمه أبنائه المتميزين ، و الشكر موصول لإدارة الجمعية على متابعتهم المستمرة لأعمال المجمع و تذليلهم للعقبات التي تواجه عمله .