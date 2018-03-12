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خدمات إلكترونية جديدة من الجوازات تكفي شر العنوة

خدمات إلكترونية جديدة من الجوازات تكفي شر العنوة
http://almnatiq.net/?p=550585
المناطق _ سلمان الدخيل
أصدرت المديرية العامة للجوازات حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية التي تساعد على سرعة الإنجاز دون الذهاب لأي فرع من فروع مكاتب الجوازات في المملكة ، ومن تلك الخدمات ، خدمة نقل المعلومات والتي بمقدور صاحب العمل ورب أسرة المقيم تحديث بيانات جواز سفر المقيم التابع له بعد تجديده من سفارة بلده الموجودة بالمملكة.
كما قدمت الجوازات خدمة نقل الخدمات للأفراد عن طريق دخول صاحب العمل عبر حسابه الخاص في منصة أبشر والموافقة على نقل خدمات المقيم التابع له لحساب مستفيد آخر ليقوم صاحب العمل الجديد بتأكيد الموافقة إلكترونياً.
ومن الخدمات أيضاً خدمة بياناتي فهذه الخدمة تتيح للمستفيد الإطلاع على بيانات المقيمين التابعين لصاحب الحساب وذلك تتيح له تقديمها لأي جهة حكومية.
خدمة التفويض الشامل والتي صدرت ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية تتيح هذه الخدمة لصاحب الحساب تفويض من يريد لإجراء خدمة للتابعين أو المقيمين التابعين له بشرط وجود حساب موثق للمستفيد المفوض في منصة أبشر.
ومن الخدمات أيضاً خدمة منصة ذكاء الأعمال والتي تتيح من خلالها عرض جميع المؤسسات التابعة لصاحب العمل وكافة تفاصيل بيانات المقيمين التابعين لكل مؤسسة على حده والخط الزمني الذي يوضح صلاحية إنتهاء الوثائق.
ومن الخدمات المميزة خدمة الإتصال المرئي فهي قناة تواصل جديدة لجميع المستفيدين من خدمات الجوازات في كافة مناطق المملكة مع مدير عام الجوازات وتهدف إلى تحسين معايير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين عبر مختلف المنصات الرقمية.
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