احدث الأخبار

بدعم قوات التحالف.. عملية “السيل الجارف” تطهر “المحفد” من القاعدة
أبرز المواد
 الغوطة الشرقية.. حصيلة الضحايا ترتفع يوما بعد يوم
أبرز المواد
 “النائب العام” يوجه بالقبض على سائق أجرة تحرش بـ “فتاة ذوي الاحتياجات”
أبرز المواد
 حاول شراء “حاسوب” عبر موقع تسوق شهير.. وعندما ذهب لاستلامه “قتلوه” بعد سرقة أمواله
أبرز المواد
 على غرار زيكا وإيبولا وسارس.. داء فتاك جديد بقائمة “الأوبئة العالمية”
أبرز المواد
 فتيان الخندق يزورون معرض الدفاع المدني بالجوف
منطقة الجوف
 خدمات إلكترونية جديدة من الجوازات تكفي شر العنوة
أبرز المواد
 رئيس المحكمة العامة بسكاكا يكرم طالب أتمّ حفظ القرآن الكريم
منطقة الجوف
 طاهر بخش يكشف عبر “جسور” مسيرة الموسيقار طارق عبدالحكيم
أبرز المواد
 العبدلي : بلاد الحرمين مثال يحتذى به في الاعتدال
أبرز المواد
 أمير نجران يحث عن تطوير مشاركة المنطقة في الجنادرية 32
أبرز المواد
 أمن الطرق تحذر المسافرين بطريق الرياض لوجود غبار كثيف
أبرز المواد
مواطن ببريدة يقتل مقيمة آسيوية ببندقية صيد.. ثم ينتحر

مواطن ببريدة يقتل مقيمة آسيوية ببندقية صيد.. ثم ينتحر

أبرز المواد
بالفيديو رصد إنهيار أرضي قرب المستظلة شرق الرمحية .. والغامدي يوضح الحاله

بالفيديو رصد إنهيار أرضي قرب المستظلة شرق الرمحية .. والغامدي يوضح الحاله

أبرز المواد
الآن طريق القصيم الرياض يشهد موجة غبار وانعدام للرؤية والموجه في طريقها إلى الرياض

الآن طريق القصيم الرياض يشهد موجة غبار وانعدام للرؤية والموجه في طريقها إلى الرياض

أبرز المواد
للجنسين.. وظائف إدارية شاغرة في “مسك الخيرية”

للجنسين.. وظائف إدارية شاغرة في “مسك الخيرية”

أبرز المواد

فتيان الخندق يزورون معرض الدفاع المدني بالجوف

فتيان الخندق يزورون معرض الدفاع المدني بالجوف
http://almnatiq.net/?p=550588
المناطق _ الجوف
استقبل مدير العلاقات العامة و الإعلام بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف و المشرف على المعرض التوعوي المُعد بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة” سعادة العميد كريم بن محمد النصيري و عددٌ من ضباط و أفراد الدفاع المدني ؛ عددًا من فتيان الفرقة الكشفية بمجمع الخندق التعليمي بهديب ؛ مرحبين بهم على هذه الزيارة و مثمنين لهم حضورهم لهذا المعرض ، داعين الله سبحانه و تعالى أن ينال اعجابهم و يحقق الفائدة من تنفيذه .
فقد قام أفراد الدفاع المدني بالشرح للكشافين عن السلامة المنزلية و في المدارس و مؤكدين لهم على طريقة الإخلاء الصحيحة و محذرين من الأخطاء التي تقع أثناء عملية الإخلاء، كما تم الشرح نظريًا و عمليًا على الاستخدام الصحيح لطفاية الحريق و كيفية التعامل مع الحرائق وإخمادها عبر الطرق الصحيحة لها ، كما استمعوا إلى شرح عن الإمكانات التي يقدمها رجال الدفاع المدني و الأدوات التي يستخدمونها أثناء عمليات الاحتجاز بالمنازل أو أثناء التنزه في المناطق الصحراوية و عند نزول الأمطار .
بعدها قام الكشافون بالتجول في أرجاء المعرض والاطلاع على الأجنحة المشاركة و الخدمات التي تقدمها تلك الجهات مع شرح موجز عن هذه المشاركات من المشرفين على هذه الأجنحة .
هذا و قدم أفراد الفرقة الكشفية شكرهم و تقديرهم لرجال الدفاع المدني على ما وجده من حفاوة الاستقبال ، و ما لمسوه من حسن التعامل ، إضافة إلى الشرح الوافي لوسائل السلامة في المنازل و المدارس و كيفية التعامل معها .

 

روابط ذات صلة

رئيس المحكمة العامة بسكاكا يكرم طالب أتمّ حفظ القرآن الكريم

رئيس المحكمة العامة بسكاكا يكرم طالب أتمّ حفظ القرآن الكريم
إستئصال ورم وزنه 2 كيلو من بطن مريضة بمستشفى دومة الجندل

إستئصال ورم وزنه 2 كيلو من بطن مريضة بمستشفى دومة الجندل
انطلاق فعاليات #ملتقى_تكامل2 بتنظيم من تقنية القريات … الأحد القادم

انطلاق فعاليات #ملتقى_تكامل2 بتنظيم من تقنية القريات … الأحد القادم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*