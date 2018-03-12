فتيان الخندق يزورون معرض الدفاع المدني بالجوف

المناطق _ الجوف

استقبل مدير العلاقات العامة و الإعلام بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف و المشرف على المعرض التوعوي المُعد بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة” سعادة العميد كريم بن محمد النصيري و عددٌ من ضباط و أفراد الدفاع المدني ؛ عددًا من فتيان الفرقة الكشفية بمجمع الخندق التعليمي بهديب ؛ مرحبين بهم على هذه الزيارة و مثمنين لهم حضورهم لهذا المعرض ، داعين الله سبحانه و تعالى أن ينال اعجابهم و يحقق الفائدة من تنفيذه .

فقد قام أفراد الدفاع المدني بالشرح للكشافين عن السلامة المنزلية و في المدارس و مؤكدين لهم على طريقة الإخلاء الصحيحة و محذرين من الأخطاء التي تقع أثناء عملية الإخلاء، كما تم الشرح نظريًا و عمليًا على الاستخدام الصحيح لطفاية الحريق و كيفية التعامل مع الحرائق وإخمادها عبر الطرق الصحيحة لها ، كما استمعوا إلى شرح عن الإمكانات التي يقدمها رجال الدفاع المدني و الأدوات التي يستخدمونها أثناء عمليات الاحتجاز بالمنازل أو أثناء التنزه في المناطق الصحراوية و عند نزول الأمطار .

بعدها قام الكشافون بالتجول في أرجاء المعرض والاطلاع على الأجنحة المشاركة و الخدمات التي تقدمها تلك الجهات مع شرح موجز عن هذه المشاركات من المشرفين على هذه الأجنحة .

هذا و قدم أفراد الفرقة الكشفية شكرهم و تقديرهم لرجال الدفاع المدني على ما وجده من حفاوة الاستقبال ، و ما لمسوه من حسن التعامل ، إضافة إلى الشرح الوافي لوسائل السلامة في المنازل و المدارس و كيفية التعامل معها .