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حرق “متعمد” لمسجد في ألمانيا .. والأضرار بالغة

حرق “متعمد” لمسجد في ألمانيا .. والأضرار بالغة
http://almnatiq.net/?p=550606
المناطق - وكالات

ذكرت الشرطة الألمانية، الأحد، أن مسجدا في برلين تعرض للحرق العمد مما تسبب في أضرار بالغة، دون وقوع إصابات.

وأوردت الشرطة أن المسجد الواقع في منطقة رينكندورف أضرمت فيه النار، في وقت مبكر من الأحد، ومن المرجح أن يكون الفاعلون ثلاثة مراهقين.

وأكدت المجموعة التي تدير مسجد كوكا سنان، في تدوينة على فيسبوك، تضرر الجزء الداخلي بأكمله من المبنى.

ويدار المسجد من قبل الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، وهو منظمة دينية على صلة بالحكومة التركية.

وقالت شرطة برلين، إنها فتحت تحقيقا في الحادث كما رجحت أن يكون الهجوم ذا دوافع سياسية.

وفي حوادث منفصلة، ألقيت قنابل حارقة على جمعية المهاجرين الأتراك في بلدة ميشيده غربي البلاد أيضا، يوم الأحد، وعلى مسجد في مدينة لاوفن، جنوب ألمانيا، يوم الجمعة. ولم يصب أحد في الهجمات، وقالت الشرطة إنها ما زالت تحقق في كلا الحادثين.

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