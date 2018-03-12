4 مهن مشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات.. تعرف عليها

المناطق - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات تتمثل في المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الأحد المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، وفقا لـ”الاقتصادية”، إن قرار قصر العمل على السعوديين في “منافذ تأجير السيارات” في مناطق المملكة كافة يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل (غرة رجب 1439)، وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.

وبين، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة “دروب”، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل، بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش، ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج “التوطين الموجّه”.

ولفت إلى أن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار.