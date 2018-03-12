احدث الأخبار

إدارة الطيران الأمريكية تؤكد سقوط طائرة هليكوبتر في نهر بمدينة نيويورك
أبرز المواد
 خلال لقائه بمدراء المستشفيات.. الدوسري يشدد على رفع مستوى أداء المرافق الصحية بالرياض
منطقة الرياض
 مدير تعليم الطائف يحصل على وسام “سفير جودة من الدرجة الأولى “
منطقة مكة المكرمة
 6000 محاسب سعودي عاطلون.. واشتراطات جديدة للاستقدام
أبرز المواد
 والد الطفل “المدخن” يكشف تفاصيل الصورة .. ويؤكد: “ابن عمي بريء”
أبرز المواد
 إطلاق “سترة ذكية” .. قد تنقذ حياتك وحياة الكثيرين
أبرز المواد
 منح الأم حضانة أولادها تلقائيا دون “دعوى”
أبرز المواد
 4 مهن مشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات.. تعرف عليها
أبرز المواد
 شاهد.. كيفية انتشار الموت في جسم الإنسان وانتقاله من خلية إلى أخرى
أبرز المواد
 حرق “متعمد” لمسجد في ألمانيا .. والأضرار بالغة
أبرز المواد
 بدعم قوات التحالف.. عملية “السيل الجارف” تطهر “المحفد” من القاعدة
أبرز المواد
 الغوطة الشرقية.. حصيلة الضحايا ترتفع يوما بعد يوم
أبرز المواد
بالفيديو.. المناطق تنفرد بلقاء مع “عيسى أبو شيبه” شبية “ولي العهد” وتوضح حقيقة المقاطع المتداولة

بالفيديو.. المناطق تنفرد بلقاء مع “عيسى أبو شيبه” شبية “ولي العهد” وتوضح حقيقة المقاطع المتداولة

أبرز المواد
بالفيديو رصد إنهيار أرضي قرب المستظلة شرق الرمحية .. والغامدي يوضح الحاله

بالفيديو رصد إنهيار أرضي قرب المستظلة شرق الرمحية .. والغامدي يوضح الحاله

أبرز المواد
مواطن ببريدة يقتل مقيمة آسيوية ببندقية صيد.. ثم ينتحر

مواطن ببريدة يقتل مقيمة آسيوية ببندقية صيد.. ثم ينتحر

أبرز المواد
التنمية الاجتماعية الأردنية : قضية الطفل السعودي تم تحويلها إلى القضاء الأردني

التنمية الاجتماعية الأردنية : قضية الطفل السعودي تم تحويلها إلى القضاء الأردني

أبرز المواد

4 مهن مشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات.. تعرف عليها

4 مهن مشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات.. تعرف عليها
http://almnatiq.net/?p=550616
المناطق - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات تتمثل في المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الأحد المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، وفقا لـ”الاقتصادية”، إن قرار قصر العمل على السعوديين في “منافذ تأجير السيارات” في مناطق المملكة كافة يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل (غرة رجب 1439)، وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.

وبين، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة “دروب”، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل، بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش، ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج “التوطين الموجّه”.

ولفت إلى أن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار.

روابط ذات صلة

إدارة الطيران الأمريكية تؤكد سقوط طائرة هليكوبتر في نهر بمدينة نيويورك

إدارة الطيران الأمريكية تؤكد سقوط طائرة هليكوبتر في نهر بمدينة نيويورك
6000 محاسب سعودي عاطلون.. واشتراطات جديدة للاستقدام

6000 محاسب سعودي عاطلون.. واشتراطات جديدة للاستقدام
والد الطفل “المدخن” يكشف تفاصيل الصورة .. ويؤكد: “ابن عمي بريء”

والد الطفل “المدخن” يكشف تفاصيل الصورة .. ويؤكد: “ابن عمي بريء”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*