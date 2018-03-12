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منح الأم حضانة أولادها تلقائيا دون “دعوى”

منح الأم حضانة أولادها تلقائيا دون “دعوى”
http://almnatiq.net/?p=550619
المناطق - الرياض

أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولاً به في السابق.

ووجه الصمعاني في تعميم جديد لكافة المحاكم ردا على الاستفسارات الدائرة حول حق حضانة الأولاد بأن الموضوع وبعد دراسته في الإدارة العامة للمستشارين، خلص إلى أنه يجوز للأم أن تقدم إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع”.

وكانت الدراسة قد أوضحت أنه “في حال تثبت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها، وفق المقتضى الشرعي والنظامي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية”.

وشدد تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس المتعلقة بحضانة الأم لأولادها، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يتم إلا بإذن القاضي في بلد المحضون. كما يشتمل صك إثبات الحضانة، على حق الحاضن في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.

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