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إطلاق “سترة ذكية” .. قد تنقذ حياتك وحياة الكثيرين

إطلاق “سترة ذكية” .. قد تنقذ حياتك وحياة الكثيرين
http://almnatiq.net/?p=550622
المناطق - وكالات

استعرضت نوكيا خلال معرض “MWC 2018” سترة ذكية مزودة بتقنيات قد تنقذ حياة الكثير من البشر.

وصممت نوكيا هذه السترة بالتعاون مع شركة “Kolon” الشهيرة لصناعة الملابس، وشركة “GINA” التشيكية ، لكي تستخدمها قوات الشرطة وضباط حماية القانون، ورجال الإطفاء والإنقاذ، والعديد من الجهات المختصة بأعمال الإغاثة، وقد صنعت من قماش خاص عاكس للضوء ومقاوم للماء بحسب ما نقلت “روسيا اليوم” .

وأهم ما يميز “FR Jacket” الجديدة هو التقنيات التي تحتويها، إذ تُمكن مستخدميها من قياس معدل ضربات القلب، ودرجة الحرارة، فضلا عن أجهزة الاستشعار التي تسجل الحركة وتستطيع تحديد مكان صاحب السترة عن طريق شبكات GPS.

المفترض أن تطرح هذه السترة في الأسواق في غضون 12 إلى 18 شهرا.

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