والد الطفل “المدخن” يكشف تفاصيل الصورة .. ويؤكد: “ابن عمي بريء”

المناطق - الرياض

برأ والد الطفل راكان فلاح الذي ظهر في مقطع فيديو، ساحة الشخص الذي ظهر وهو يقدم السجائر لابنه، مبينا أن ذلك الرجل هو ابن عمه كان يحاول تخويف صغيره من التدخين وإيضاح أضراره خصوصا أن ابنه وعمره 3 أعوام لديه عادة سيئة وهي أخذ السجائر من الأرض وأعقابها وأكلها وأحيانا محاولة تقليد المدخنين.

واستغرب في حديثه وفقا لـ”عكاظ” من الناس الذين استعجلوا بالحكم على ما شاهدوه في المقطع معتبره «قاسيا» دون علم بما خفي من الأمر على حد وصفه.

واستدرك أنهم حاولوا عدة مرات منع صغيره من محاولة تقليد المدخنين، ولكن دون جدوى، ما اضطر ابن عمه لمحاولة تخويفه «بسيجارة والعة» ليرتدع عن الدخان، بحضوره مع آخرين وكان أحدهم يصور ونشر المقطع الذي سبب لهم مشكلات عديدة وسوء فهم من الناس.

وكان مدير العلاقات العامة المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أفاد بأنه تم القبض على مواطن عشريني تم رصده بوسائل التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو وهو يجبر طفلا على التدخين، مشيرا إلى أنه تمت إحالته لفرع النيابة العامة بالمحافظة، وذلك بناء على توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب.