6000 محاسب سعودي عاطلون.. واشتراطات جديدة للاستقدام

المناطق - الرياض

كشف أمين هيئة المحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس خلال لقائه رجال وسيدات أعمال أخيراً، في غرفة تجارة وصناعة جدة، أن 6 آلاف شاب سعودي حاصلين على شهادات في المحاسبة لم يجدوا وظائف، وسجلوا بياناتهم في برنامج «حافز».

وأكد أن الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى لتوطين مكاتب المحاسبة في بعض الوظائف خلال الفترة القادمة، مع رفع نسبة التوطين للوظائف القيادية التي تصل حاليا 5% إلى قرابة 30%.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يقتصر الاستقدام لمن يملك خبرة تتجاوز 3 أعوام بمعدل تقدير لا يقل عن جيد.

وأوضح أن التوطين المنشود سيدرس عدم تأثر المكتب بجودة المحاسبة خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن الهيئة تعكف على توطين الوظائف الإدارية المتوسطة. ونوه بأن مكاتب المحاسبة القانونية المرخص لها بمزاولة المهنة 185 مكتباً.