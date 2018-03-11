أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري على أهمية تفعيل مؤشرات قياس الأداء للمرافق الصحية التابعة لـ”صحة الرياض” .
وشدد الدكتور الدوسري لدى افتتاحه اليوم الأحد الدورة التعريفية الأولى لمدراء المستشفيات على الرفع من مستوى أداء المنشآت والمرافق الصحية التابعة لـ”صحة الرياض” ، مؤكداً أن “صحة الرياض” ، تعيش حراكاً على كافة مستوياتها للتحول في طريقة تشغيلها ، وبما يتوافق مع التحول الوطني 2030 .
وأفاد الدكتور الدوسري أن الحراك التطويري الذي تشهده “صحة الرياض” ، سيسهم في الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين .
وأشار أن المرحلة القادمة ستشهد الإعلان عن إقامة تجمعات صحية للمرافق الصحية خارج مدينة الرياض ، وان إعلان هذه التجمعات يسير وفق خطط موضوعه مسبقا ، وبشكل يضمن عدم تأثر الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين .
وتناقش الدورة التعريفية الأولى لمدراء المستشفيات ، التحول المؤسسي للمستشفيات ، والقوى العاملة وآلية الاستقطاب ، وبرنامج أداء ، والصلاحيات الممنوحة للموارد البشرية بالمستشفى ونظام الإجازات ، ورفع مستوى الأداء من خلال تقييم الأداء الوظيفي ، ودور القياديين في تعزيز أنشطة وبرامج الجودة في المنشآت الصحية ، ومعايير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ، وبرنامج esr .
كما تناقش الدورة الموارد الذاتية ، والموارد الذاتية بين الواقع والمأمول ، والضمان الصحي “الطموحات والعوائق” ، والضوابط في أي أعمال إنشائية أو تعديلات داخل المستشفيات .
وتتناول الدورة نظام إحالة ، وبرنامج الأسرة ، وتوثيق واعتماد شهادات للممارسين ، والمراجعة السريرية “vte” ، وآلية مفهوم الشراكة المجتمعية ، وآلية مفهوم الشراكة المجتمعية ، وآلية عمل الشراء المباشر ، والتموين ودور مدير المستفى ، وبرنامج عقود الشركات ، والمشاكل الشائعة مع الشركات وطرق حلها نظاماً . كما تشهد الدورة إقامة ورشتي عمل للقضايا الطبية ، والقضايا الإدارية .
خلال لقائه بمدراء المستشفيات.. الدوسري يشدد على رفع مستوى أداء المرافق الصحية بالرياض
أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري على أهمية تفعيل مؤشرات قياس الأداء للمرافق الصحية التابعة لـ”صحة الرياض” .
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