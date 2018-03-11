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خلال لقائه بمدراء المستشفيات.. الدوسري يشدد على رفع مستوى أداء المرافق الصحية بالرياض

خلال لقائه بمدراء المستشفيات.. الدوسري يشدد على رفع مستوى أداء المرافق الصحية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=550632
محمد الغبيشي - الرياض

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري على أهمية تفعيل مؤشرات قياس الأداء للمرافق الصحية التابعة لـ”صحة الرياض” .
وشدد الدكتور الدوسري لدى افتتاحه اليوم الأحد الدورة التعريفية الأولى لمدراء المستشفيات على الرفع من مستوى أداء المنشآت والمرافق الصحية التابعة لـ”صحة الرياض” ، مؤكداً أن “صحة الرياض” ، تعيش حراكاً على كافة مستوياتها للتحول في طريقة تشغيلها ، وبما يتوافق مع التحول الوطني 2030 .
وأفاد الدكتور الدوسري أن الحراك التطويري الذي تشهده “صحة الرياض” ، سيسهم في الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين .
وأشار أن المرحلة القادمة ستشهد الإعلان عن إقامة تجمعات صحية للمرافق الصحية خارج مدينة الرياض ، وان إعلان هذه التجمعات يسير وفق خطط موضوعه مسبقا ، وبشكل يضمن عدم تأثر الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين .
وتناقش الدورة التعريفية الأولى لمدراء المستشفيات ، التحول المؤسسي للمستشفيات ، والقوى العاملة وآلية الاستقطاب ، وبرنامج أداء ، والصلاحيات الممنوحة للموارد البشرية بالمستشفى ونظام الإجازات ، ورفع مستوى الأداء من خلال تقييم الأداء الوظيفي ، ودور القياديين في تعزيز أنشطة وبرامج الجودة في المنشآت الصحية ، ومعايير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ، وبرنامج esr .
كما تناقش الدورة الموارد الذاتية ، والموارد الذاتية بين الواقع والمأمول ، والضمان الصحي “الطموحات والعوائق” ، والضوابط في أي أعمال إنشائية أو تعديلات داخل المستشفيات .
وتتناول الدورة نظام إحالة ، وبرنامج الأسرة ، وتوثيق واعتماد شهادات للممارسين ، والمراجعة السريرية “vte” ، وآلية مفهوم الشراكة المجتمعية ، وآلية مفهوم الشراكة المجتمعية ، وآلية عمل الشراء المباشر ، والتموين ودور مدير المستفى ، وبرنامج عقود الشركات ، والمشاكل الشائعة مع الشركات وطرق حلها نظاماً . كما تشهد الدورة إقامة ورشتي عمل للقضايا الطبية ، والقضايا الإدارية .

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