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مدير تعليم الطائف يحصل على وسام “سفير جودة من الدرجة الأولى “

مدير تعليم الطائف يحصل على وسام “سفير جودة من الدرجة الأولى “
http://almnatiq.net/?p=550633
عادل الزهراني - الطائف

منحت وزارة التعليم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي وسام “سفير جودة من الدرجة الأولى ” وذلك لتفعيل برامج الجودة الشاملة مانتج عنه حصول بعض الوحدات الإدارية والمدارس على شهادات اعتماد دولية الأيزو 2008، 9001 .وتسلم النفيعي شهادة شكر وتقدير من معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي خلال ملتقى ملتقى القيادات التربوية في محافظة ينبع . حيث أعرب النفيعي عن فخره واعتزازه بهذا الوسام ومقدما شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور احمد العيسى ومعالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي والمسؤولين في الوزارة على منحه هذا الوسام مؤكدا حرص الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على نشر ثقافة الجودة والتميز في الميدان التربوي.

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