إدارة الطيران الأمريكية تؤكد سقوط طائرة هليكوبتر في نهر بمدينة نيويورك

المناطق - وكالات

أكدت إدارة الطيران الأمريكية سقوط طائرة هليكوبتر في نهر بمدينة نيويورك

وكانت طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تمكنت من رصد وتوثيق جسما غريبا طائرا أثناء تحليقها على ارتفاع 7.5 ألف متر فوق البحر.

ويظهر فيديو صورته المقاتلة “F/A-18 Hornet” بعد عدة محاولات، السرعة الكبيرة للجسم الطائر فوق سطح البحر، ما جعل الطيارين يتمكنون فقط في المحاولة الثالثة من تتبعه بالكاميرا وتصويره.

وقد تم تسليم الفيديو لشركة مختصة في تحليل المعطيات “To the Stars Academy of Arts and Science” لمحاولة تحديد طبيعة هذا الجسم.