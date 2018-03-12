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وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية السعودية

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية السعودية
http://almnatiq.net/?p=550649
المناطق_الرياض

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر بواية التوظيف في موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة  لحملة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات للعمل بالشركة بمحافظة جدة.

وقالت ادارة الشركة أن الوظائف الشاغرة بمسميات:  ضابط اتصالات – منسق علاقات العملاء – مسؤول إدارة مخاطر – مدقق داخلي – المالية – منسق دليل الطيران والنشرات الملاحية – محلل نظم – مسؤول إدارة الجودة – منسق مكتب ادارة المشاريع – منسق تخطيط الصيانة – اخصائي السلامة والجودة في القطاع – محلل معالجة البيانات – أخصائي كهربائي- أخصائي فني نظم اتصالات – مسؤول التحصيل – مسؤول الفوترة – منسق تدريب.

وطالبت جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة الدخول على الرابط أدناه للتقديم في موعد أقصاه 1439/08/07هـ.

https://careers.sans.com.sa/ar/job-search-results

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