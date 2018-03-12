وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية السعودية

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر بواية التوظيف في موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات للعمل بالشركة بمحافظة جدة.

وقالت ادارة الشركة أن الوظائف الشاغرة بمسميات: ضابط اتصالات – منسق علاقات العملاء – مسؤول إدارة مخاطر – مدقق داخلي – المالية – منسق دليل الطيران والنشرات الملاحية – محلل نظم – مسؤول إدارة الجودة – منسق مكتب ادارة المشاريع – منسق تخطيط الصيانة – اخصائي السلامة والجودة في القطاع – محلل معالجة البيانات – أخصائي كهربائي- أخصائي فني نظم اتصالات – مسؤول التحصيل – مسؤول الفوترة – منسق تدريب.

وطالبت جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة الدخول على الرابط أدناه للتقديم في موعد أقصاه 1439/08/07هـ.

https://careers.sans.com.sa/ar/job-search-results