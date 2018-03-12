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إعلان مواعيد مباريات ملحق دوري المحترفين

إعلان مواعيد مباريات ملحق دوري المحترفين
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المناطق_الرياض

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة مباريات ملحق الدوري المحلي للمحترفين خلال الشهرين المقبلين، في إطار قرار زيادة عدد أندية الدوري الموسم المقبل.

وقال الاتحاد عبر حسابه على تويتر: ستقام مباريات ذهاب ملحق الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى على أرض فرق دوري المحترفين يومي 26 و27 أبريل المقبل.

وتابع: ستقام مباريات الإياب على ملعب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان في الثالث والرابع من مايو المقبل.

وأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد أن جميع الأندية ستخوض مباريات الملحق دون بطاقات صفراء، بينما ستستمر البطاقات الحمراء والعقوبات الانضباطية.

واعتمد الاتحاد الأسبوع الماضي آلية زيادة عدد الأندية بدوري المحترفين من 14 إلى 16 نادياً بداية من الموسم المقبل.

ووفقاً للآلية الجديدة سيبقى أول 12 نادياً بالجدول في النسخة المقبلة مع هبوط آخر ناديين.

وسيصعد أول ناديين من دوري الأمير محمد بن سلمان إلى دوري المحترفين مباشرة.

كما سيقام ملحق بين صاحبي المركزين 13 و14 في دوري المحترفين مع صاحبي المركزين الثالث والرابع بدوري الأمير محمد بن سلمان ليصعد ناديان إلى دوري الأضواء.

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