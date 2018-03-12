بالفيديو.. المناطق تنفرد بلقاء مع “عيسى أبو شيبه” شبية “ولي العهد” وتوضح حقيقة المقاطع المتداولة

بالفيديو.. المناطق تنفرد بلقاء مع “عيسى أبو شيبه” شبية “ولي العهد” وتوضح حقيقة المقاطع المتداولة

أبرز المواد
بالفيديو رصد إنهيار أرضي قرب المستظلة شرق الرمحية .. والغامدي يوضح الحاله

بالفيديو رصد إنهيار أرضي قرب المستظلة شرق الرمحية .. والغامدي يوضح الحاله

أبرز المواد
التنمية الاجتماعية الأردنية : قضية الطفل السعودي تم تحويلها إلى القضاء الأردني

التنمية الاجتماعية الأردنية : قضية الطفل السعودي تم تحويلها إلى القضاء الأردني

أبرز المواد
مواطن ببريدة يقتل مقيمة آسيوية ببندقية صيد.. ثم ينتحر

مواطن ببريدة يقتل مقيمة آسيوية ببندقية صيد.. ثم ينتحر

أبرز المواد

شاهد.. “سوري” يخاطر بحياته لإنقاذ طفل رضيع سقط من أمه أمام قطار مسرع في ألمانيا

شاهد.. “سوري” يخاطر بحياته لإنقاذ طفل رضيع سقط من أمه أمام قطار مسرع في ألمانيا
http://almnatiq.net/?p=550665
المناطق_متابعات

تمكن شاب سوري من إنقاذ طفل رضيع كاد أن يدهسه قطار سريع بعد أن سقط من أمه بعربته، على قضبان السكة الحديد، في ألمانيا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله سقوط عربة داخلها طفل رضيع على قضبان السكة الحديد في ألمانيا وتصادف ذلك مع اقتراب وصول إحدى القطارات فيما كانت والدة الطفل تحاول إنقاذه دون جدوى.
وأبان ” الفيديو” شاب ” تبين أنه سوري الجنسية” يقفز نحو الطفل الرضيع، قبل ثواني معدودة من اقتراب القطار السريع، ليحمل الطفل وينجوا جميعا.
ولقي الفيديو استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا موقف ” الشاب” بـ ” البطولي” خاصة أنه عرض حياته للخطر من أجل إنقاذ الطفل .

روابط ذات صلة

تركيا: وفاة قاضي حكم ببراءة «غولن» بحادث سير مريب!

تركيا: وفاة قاضي حكم ببراءة «غولن» بحادث سير مريب!
كيفية إيقاف الإشعارات على شاشة قفل الهواتف الذكية

كيفية إيقاف الإشعارات على شاشة قفل الهواتف الذكية
شاهد.. الشيخ محمد بن زايد يستقل طائرة عسكرية

شاهد.. الشيخ محمد بن زايد يستقل طائرة عسكرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*