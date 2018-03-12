شاهد.. “سوري” يخاطر بحياته لإنقاذ طفل رضيع سقط من أمه أمام قطار مسرع في ألمانيا

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تمكن شاب سوري من إنقاذ طفل رضيع كاد أن يدهسه قطار سريع بعد أن سقط من أمه بعربته، على قضبان السكة الحديد، في ألمانيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله سقوط عربة داخلها طفل رضيع على قضبان السكة الحديد في ألمانيا وتصادف ذلك مع اقتراب وصول إحدى القطارات فيما كانت والدة الطفل تحاول إنقاذه دون جدوى.

وأبان ” الفيديو” شاب ” تبين أنه سوري الجنسية” يقفز نحو الطفل الرضيع، قبل ثواني معدودة من اقتراب القطار السريع، ليحمل الطفل وينجوا جميعا.

ولقي الفيديو استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا موقف ” الشاب” بـ ” البطولي” خاصة أنه عرض حياته للخطر من أجل إنقاذ الطفل .