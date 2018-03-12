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تويتر يضيف أدوات جديدة لتأكيد هوية المستخدمين

تويتر يضيف أدوات جديدة لتأكيد هوية المستخدمين
http://almnatiq.net/?p=550671
المناطق_وكالات

اعترف الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي تويتر، جاك دورسي بأن النظام الحالي الذي يهدف إلى توثيق هوية المستخدمين تعرض للاختراق، في الوقت نفسه يركز موقع تويتر توثيق هوية المستخدمين من المرشحين السياسيين.

وأضاف “جاك دورسي” أن شركة تويتر تعتزم طرح أداة إضافية لتوثيق الهوية للمزيد من مستخدمي الموقع، باعتبار هذه الخاصية من أكثر ما يطلبها المستخدمون.

وقال رئيس تويتر إن الشركة تعمل حالياً على تطوير آلية جديدة لتوثيق هوية الأشخاص والتأكد من مصداقيتهم، نود أن نصبح واحدةً من أكثر الخدمات التي يثق فيها الناس في العالم، ونعرف أنه علينا أداء الكثير من العمل للوصول إلى هذا الهدف.

وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في مواضيع التكنولوجيا إلى أن موقع “تويتر” يركز بشكل خاص حالياً على التأكد من توثيق حسابات المشرحين في الانتخابات، ويقول دورسي إن “هذه خطوة رئيسية في ظل المخاوف من احتمالات تدخل الدعاية الروسية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في الخريف المقبل.

وتأتي جهود توتير لتوسيع نطاق برنامج توثيق هوية المستخدمين، في إطار تحرك أوسع من جانب الموقع لاستعادة سمعته بعد الانتقادات التي تعرض لها، واتهامه بتسهيل الترويج لثقافة الكراهية والتضليل.

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