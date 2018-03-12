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ايران: جميع جثث ركاب الطائرة التركية المنكوبة محترقة

ايران: جميع جثث ركاب الطائرة التركية المنكوبة محترقة
http://almnatiq.net/?p=550673
المناطق_وكالات

أعلن مسؤول إيراني مقتل 11 شخصاً هم جميع ركاب طائرة تركية خاصة تحطمت في جنوب غربي إيران.

وقال المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية، إن سكان المنطقة وصلوا إلى حطام الطائرة، وإن جميع جثث الركاب الـ11 كانت محترقة.

وفي وقت سابق امس أعلنت السلطات الإيرانية، تحطم الطائرة قرب مدينة شهركرد في جنوب غربي إيران.

وذكرت قناة العالم الإيرانية أن الطائرة كانت في طريقها من إمارة الشارقة إلى مدينة اسطنبول التركية واصطدمت بجبل في منطقه أردل ناقان في محافظة جهارمحال وبختياري الإيرانية.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، عن أسفه لحادث تحطم الطائرة.وأعلن قاسمي أن فرق الإغاثة توجهت مباشرة إلى منطقة سقوط الطائرة رغم الظروف الجوية السيئة.

وكانت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء، أفادت بأن الطائرة اختفت من شاشات الرادار بعد 70 دقيقة من دخولها المجال الجوي الإيراني.وأضافت أن الطائرة كان على متنها ثمانية ركاب وطياران ومساعد طيار

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