شاهد.. الشيخ محمد بن زايد يستقل طائرة عسكرية

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المناطق_متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهو يجلس داخل إحدى المروحيات العسكرية وذلك تزامنًا مع عيد ميلاده أمس.
وكان ولي عهد إمارة دبي حمدان بن محمد بن راشد، نشر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تضمنت صورة لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهو يجلس داخل إحدى المروحيات العسكرية .
وعلق بن راشد على الصورة قائلاً : “سيّدي .. كل عام ونحن بك نحلق في سماء العز والفخر.. لأن الـمجد يعرف يمينك”.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” دشنوا هاشتاق بعنوان “يوم ميلاد أسد الإمارات ” وكتبوا العديد من التعليقات التي تضمنت التهنئة لولي عهد أبو ظبي بمناسبة عيد ميلاده.

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