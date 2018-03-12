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كيفية إيقاف الإشعارات على شاشة قفل الهواتف الذكية

كيفية إيقاف الإشعارات على شاشة قفل الهواتف الذكية
http://almnatiq.net/?p=550685
المناطق_الرياض

تتسبب كثرة الإشعارات على شاشة القفل بالهواتف الذكية، في حيرة المستخدم، وفي مثل هذه الحالة يُمكن لأصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد 8.1 تغيير هذا الوضع في قائمة الإعدادات تحت بند التطبيقات والإشعارات، حيث يمكن تحديد خيارات الإشعارات لكل تطبيق على حدة.

وحسب إصدار غوغل أندرويد توجد الإعدادات تحت بند التطبيقات، إضافةً إلى إعدادات تفصيلية لكل تطبيق على حدة تحت بند الإشعارات.

أما أصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل “آي أو إس” فيُمكن إيقاف الإشعارات عن طريق قائمة الإعدادات تحت بند “الرسائل”، ويمكن للمستخدم ضبط ما إذا كان يُسمح للتطبيق بإرسال إشعارات إلى شاشة القفل، ونوعية هذه الإشعارات.

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