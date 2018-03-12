تقنية البنات بالجوف تحتفل باليوم العلمي للمكتبة بـ ” غيًر حياتي “

المناطق - الجوف

أقامت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الجوف نشاط تثقيفي لمنسوباتها ومتدرباتها فعالية #اقرأ بمناسبة ‫#اليوم_العربي_للمكتبة .

‏وقد أعُد حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بالقرآن الكريم، ثم ألقت إحدى المتدربات كلمة عن بدايات المكتبة وأنها تعتبر دار العلم والمعرفة ومنبع الثقافة لذا كان من الضروري معرفة أهمية هذا الصرح في إثراء المعرفة، ودعت في كلمتها أنيُخصص كل شخص وقت للقراءة وزيارة المكتبات والاعتناء بها.

كما اشتمل الحفل على العديد من العديد من الفقرات الثقافية وعرض لأهم الكتب والإصدارات في دور النشر، عرض فيديو عن أهداف المكتبة وآدابها والحث على القراءة وزيارة المكتبات .

‏كما شارك الحاضرات في فقرة كتاب ” غير حياتي ” ومقولة راسخة في الأذهان كما تم تكريم المترددات على المكتبة من قبل أمينة المكتبة الأستاذة حمده الشمري التي أكدت على دور المكتبات وفائدة زيارتها من خلال الاطلاع على الكتب ذات القيمة الثقافية والخروج بما هو مفيد .