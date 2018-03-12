صحة حفر الباطن تؤمن ١٠٠ جهاز مُصَنّع للأكسجين للمرضى

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

أعلنت صحة حفر الباطن عن تأمين ١٠٠ جهاز مصنع للأكسجين لمرضى مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن .

وأوضحت أن الأجهزة ستسهم بإذن الله في تخفيف معاناة المرضى المعتمدين على الأكسجين إضافة إلى تقليل فترات مكوث المرضى في المستشفى ومساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية مع ذويهم بشكل افضل الجدير بالذكر بأن الجهاز يتميز بخفة الوزن وسهولة نقله من مكان لآخر .

من جانب آخر أعلنت الصحة في تقرير حديث أصدرته عن إنجازاتها عام 2017م عن إضافة 65 مركز صحي جديد خلال العام 2017م ليرتفع إجمالي عدد المراكز الصحية التابعة للصحة إلى 2390 مركز بدلاً من 2325 مركز، حيث أسهمت هذه ال 65 مركز في توفير خدمة صحية أقرب لأكثر من 300.000 ألف مواطن وقد تم دعم هذه المراكز بكافة إحتياجاتها من القوى العاملة والأجهزة والمستلزمات، فيما تم تخصيص 39 مركز صحي جديد بساعات عمل ممتدة إلى 11 مساء ليصبح إجمالي العدد 204 مراكز صحية تعمل حتى الساعة 11 مساء بدلاً من 165 مركز في السابق ، حيث تهدف الصحة إلى تغطية شاملة وتخفيف الإزدحام وتلبية رغبات المستفيدين من المواطنين وقد تم توفير قوى عاملة إضافية (الأطباء المدربين) وتدريب الكوادر الطبية والإدارية وتوفير الخدمات الأمنية في المراكز المناوبة .