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بلدية وسط الدمام ترفع 350 م3 من مخلفات البسطات المخالفة في حراج الدمام

بلدية وسط الدمام ترفع 350 م3 من مخلفات البسطات المخالفة في حراج الدمام
http://almnatiq.net/?p=550758
الدمام - المناطق

تواصل بلدية وسط الدمام حملاتها المتعلقة بالنظافة العامة الى جانب الحملات الرقابية في حراج الدمام، حيث رفعت البلدية يوم أمس 350 متر مكعب من بقايا الأنقاض والمتروكات التي يخلفها الباعة المخالفين للأنظمة البلدية في شوارع حراج الدمام.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري في تصريح صحافي، بأن البلدية وضمن البرنامج الدوري المعد مسبقا للنظافة العامة في حراج الدمام رفعت 350 متر مكعب من بقايا الانقاض والمتروكات التي يخلفها الباعة المخالفين، في شوارع حراج الدمام، وذلك بمساعدة معدات البلدية، مشيرا الى أن البلدية جانب النظافة العامة اهتماما متوازيا مع الجولات الرقابية على هؤلاء الباعة المخالفين، والتي تفترش الطرق والشوارع في محيط منطقة الحراج حيث تعد مخالفة للأنظمة البلدية، إضافة الى إعاقة الحركة في السوق، فضلا عن تشويه المظهر العام بالمحافظة.

ونوه الشمري بأن البلدية مستمرة في أعمال النظافة الى جانب الحملات ضد الباعة الجائلين المخالفين مفترشي الطرقات والشوارع، من خلال الرقابة المستمرة على الأحياء التي يكثر تواجد المخالفين فيها، مبينا أن هذه الظاهرة غير حضارية .

وذكر أن أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية وسط الدمام تبذل كل ما لديها من جهود وإمكانيات فـي سبيل تنظيم عمل السوق وتطبيق النظام على المخالفين ورفع البضائع التي يستغل أصحابها الشوارع والطرقات والساحات المحيطة بالسوق سواء من الملابس أو خلافه من البضائع ، كما تقوم فرق النظافة بالبلدية برفع المخلفات الناتجة عن هذا البيع المخالف.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة عبر مركز 940

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