وزير الشؤون البلدية والقروية قرار بترقية الكعبور إلى المرتبة الثالثة عشر

الدمام - المناطق

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، قرارًا بترقية المهندس ناصر بن محمد الكعبور ببلدية محافظة القطيف إلى المرتبة الثالثة عشر.

من جهته أعرب المهندس “الكعبور”، عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية على هذه الثقة، كما أعرب عن شكره وامتنانه لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزه، كما قدم شكره أيضا لرئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، على دعمه المتواصل لكافة منسوبي البلدية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه، وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عزها ومجدها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.