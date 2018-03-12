احدث الأخبار

في حملة استهدفت المدراس الأهلية .. عمل الرياض يضبط “9” مخالفات في المجمعة
أبرز المواد
 هواة الفن الجرافيتي يبهرون زوار المهرجان بالرسم على الجدران
منطقة المدينة المنورة
 محافظ ينبع ألتقى مدير عام فرع الهئية العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 برعاية فيصل بن مشعل مؤتمر بجامعة القصيم لبحث سبل تنمية الاستثمار والتمويل الصناعي بالمملكة
منطقة القصيم
 دوريات المجاهدين بجازان يضبط مهرب حاول تهريب “60” كجم من الحشيش
أبرز المواد
 برنامج الأراضي البيضاء: السبت المقبل آخر موعد لسداد رسوم الأراضي خلال “الدورة الأولى” بالرياض
أبرز المواد
 سوق عكاظ يدعوا المبدعين للمشاركة حتى منتصف رجب
أبرز المواد
 أمير عسير يكرم عدد من ضباط وأفراد مرور المنطقة
منطقة عسير
 ” تعليم المهد ” يوقع اتفاقية مع تكافل على هامش لقاء قادة العمل التربوي والتعليمي بالمملكة
منطقة المدينة المنورة
 شرطة المدينة تقبض على المتحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات
أبرز المواد
 “الأحوال المدنية” تطلق خدمة تجديد الهوية الوطنية للسعوديين في الخارج
أبرز المواد
 ختام مهرجان مشروع تطوير كرة اليد بمدارس بتعليم تبوك
منطقة تبوك
بالفيديو.. المناطق تنفرد بلقاء مع “عيسى أبو شيبه” شبية “ولي العهد” وتوضح حقيقة المقاطع المتداولة

بالفيديو.. المناطق تنفرد بلقاء مع “عيسى أبو شيبه” شبية “ولي العهد” وتوضح حقيقة المقاطع المتداولة

أبرز المواد
بالفيديو رصد إنهيار أرضي قرب المستظلة شرق الرمحية .. والغامدي يوضح الحاله

بالفيديو رصد إنهيار أرضي قرب المستظلة شرق الرمحية .. والغامدي يوضح الحاله

أبرز المواد
التنمية الاجتماعية الأردنية : قضية الطفل السعودي تم تحويلها إلى القضاء الأردني

التنمية الاجتماعية الأردنية : قضية الطفل السعودي تم تحويلها إلى القضاء الأردني

أبرز المواد
فيديو يكشف تحرش سائق براكبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

فيديو يكشف تحرش سائق براكبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

أبرز المواد

بالشراكة مع “مسك” .. مدير تعليم الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين في مسابقة المهارات الأدبية.. غداً

بالشراكة مع “مسك” .. مدير تعليم الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين في مسابقة المهارات الأدبية.. غداً
http://almnatiq.net/?p=550760
المناطق - الرياض

يرعى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي حفل تكريم الفائزين في مسابقة المهارات الأدبية، والمبرزين في الأنشطة الثقافية، غداً الثلاثاء في مدارس الرياض الأهلية، وذلك بشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك”.
وقال الدكتور أنور أبو عباة مدير إدارة النشاط الطلابي في تعليم الرياض، أن الحفل جاء لتكريم المبدعين والمتميزين في المجالات الثقافية من الطلاب في العديد من المجالات الأدبية، والمسرح المدرسي، وفرسان الإلقاء، بالإضافة إلى تكريم الشركاء الذين دعموا هذه المواهب في المدارس من جهات حكومية ومدارس ومعلمين.
وأكد أن “تعليم الرياض” سعى على رسم استراتيجية النشاط الطلابي، الذي يعد ميداناً مهماً لبناء شخصيات أبنائنا الطلاب ورعايتهم، وتنمية ما لديهم من مواهب وقدرات؛ بناء على أنشطة وبرامج وفعاليات تهدف إلى تعزيز القيم التربوية وترسيخها في نفوس الطلاب.
من جانبه أوضح عبد الله الشهري رئيس النشاط الثقافي، أن الحفل هي لفتة تقدير لكل طالباً موهوباً مبدعاً، بالإضافة إلى كل من أسهم في رعاية الموهبين من الطلاب، مؤكدا التشجيع والتكريم من أهم العناصر المحفزة للعاملين والمجتهدين، والاعتماد على التكريم والتشجيع لتنمية الطاقات والمهارات والقدرات عملية أساسية يجب أن تكون مبدأ كل قائد تربوي، والتاريخ مليء بالقصص المتعلقة بتحفيز العاملين على العطاء.
وأشار أن الحفل الذي سيرعاه مدير عام التعليم سيشمل العديد من الفقرات والنماذج الأدبية التي سيقدمها نخبة من الطلاب المبدعين، بالإضافة إلى عرض مرئي يحكي قصة نجاح النشاط الطلابي ممثلاً بالنشاط الثقافي في رعاية المبدعين والمتميزين أدبياً وثقافياً.

روابط ذات صلة

في حملة استهدفت المدراس الأهلية .. عمل الرياض يضبط “9” مخالفات في المجمعة

في حملة استهدفت المدراس الأهلية .. عمل الرياض يضبط “9” مخالفات في المجمعة
برنامج الأراضي البيضاء: السبت المقبل آخر موعد لسداد رسوم الأراضي خلال “الدورة الأولى” بالرياض

برنامج الأراضي البيضاء: السبت المقبل آخر موعد لسداد رسوم الأراضي خلال “الدورة الأولى” بالرياض
“الأحوال المدنية” تطلق خدمة تجديد الهوية الوطنية للسعوديين في الخارج

“الأحوال المدنية” تطلق خدمة تجديد الهوية الوطنية للسعوديين في الخارج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*