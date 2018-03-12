رابطة أرضنا الخضراء تبدأ تحضيراتها في الخفجي

الخفجي - سطام الفروان

اجتمع محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع صباح اليوم الاثنين مع ممثل رابطة أرضنا الخضراء الأستاذ ظاهر البلوي وبحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية، حيث رحب “الهزاع” في بداية حديثة بالحضور وشكرهم على مبادرتهم في اختيار محافظة الخفجي لإطلاق حملة التشجير.

ثم قدم ظاهر البلوي عرضا عن رابطة أرضنا الخضراء حيث ذكر بأن الرابطة تطوعيه وتهتم بالبيئة والنباتات ومكافحة التصحر وهي بدعم من مشاتل نوره البيئيه وقدم شرحا عن طريقة الإستزراع، مؤكدا بأن حملة التشجير تعتمد على الفرق التطوعية و طلاب المدارس.

من جهته أكد محافظ الخفجي على أن تبداء أعمال الرابطة من هذا اليوم و بمساندة الجهات ذات العلاقة، مشيرا على التركيز بالبدء بتشجير طريق المنفذ وحتى نقطة تفتيش أمن الطرق “الزرقاني” ، و طريق المنفذ وحتى ميدان الملك عبدالله وكذلك تشجير طريق الملك عبدالله والمنتزة.