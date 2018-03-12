احدث الأخبار

برنامج الأراضي البيضاء: السبت المقبل آخر موعد لسداد رسوم الأراضي خلال “الدورة الأولى” بالرياض
أبرز المواد
 سوق عكاظ يدعوا المبدعين للمشاركة حتى منتصف رجب
أبرز المواد
 أمير عسير يكرم عدد من ضباط وأفراد مرور المنطقة
منطقة عسير
 ” تعليم المهد ” يوقع اتفاقية مع تكافل على هامش لقاء قادة العمل التربوي والتعليمي بالمملكة
منطقة المدينة المنورة
 شرطة المدينة تقبض على المتحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات
أبرز المواد
 “الأحوال المدنية” تطلق خدمة تجديد الهوية الوطنية للسعوديين في الخارج
أبرز المواد
 ختام مهرجان مشروع تطوير كرة اليد بمدارس بتعليم تبوك
منطقة تبوك
 محافظ املج يدشن فعاليات اسبوع الشجرة بالشبحة
منطقة تبوك
 100 مستفيد في المرحلة الأولى للمستشار الزائر بـ “أمن المنشآت” بالجبيل
المنطقة الشرقية
 رابطة أرضنا الخضراء تبدأ تحضيراتها في الخفجي
المنطقة الشرقية
 بالشراكة مع “مسك” .. مدير تعليم الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين في مسابقة المهارات الأدبية.. غداً
منطقة الرياض
 وزير الشؤون البلدية والقروية قرار بترقية الكعبور إلى المرتبة الثالثة عشر
المنطقة الشرقية
بالفيديو.. المناطق تنفرد بلقاء مع “عيسى أبو شيبه” شبية “ولي العهد” وتوضح حقيقة المقاطع المتداولة

بالفيديو.. المناطق تنفرد بلقاء مع “عيسى أبو شيبه” شبية “ولي العهد” وتوضح حقيقة المقاطع المتداولة

أبرز المواد
بالفيديو رصد إنهيار أرضي قرب المستظلة شرق الرمحية .. والغامدي يوضح الحاله

بالفيديو رصد إنهيار أرضي قرب المستظلة شرق الرمحية .. والغامدي يوضح الحاله

أبرز المواد
التنمية الاجتماعية الأردنية : قضية الطفل السعودي تم تحويلها إلى القضاء الأردني

التنمية الاجتماعية الأردنية : قضية الطفل السعودي تم تحويلها إلى القضاء الأردني

أبرز المواد
فيديو يكشف تحرش سائق براكبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

فيديو يكشف تحرش سائق براكبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

أبرز المواد

رابطة أرضنا الخضراء تبدأ تحضيراتها في الخفجي

http://almnatiq.net/?p=550761
الخفجي - سطام الفروان

اجتمع محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع صباح اليوم الاثنين مع ممثل رابطة أرضنا الخضراء الأستاذ ظاهر البلوي وبحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية، حيث رحب “الهزاع” في بداية حديثة بالحضور وشكرهم على مبادرتهم في اختيار محافظة الخفجي لإطلاق حملة التشجير.

ثم قدم ظاهر البلوي عرضا عن رابطة أرضنا الخضراء حيث ذكر بأن الرابطة تطوعيه وتهتم بالبيئة والنباتات ومكافحة التصحر وهي بدعم من مشاتل نوره البيئيه وقدم شرحا عن طريقة الإستزراع، مؤكدا بأن حملة التشجير تعتمد على الفرق التطوعية و طلاب المدارس.

من جهته أكد محافظ الخفجي على أن تبداء أعمال الرابطة من هذا اليوم و بمساندة الجهات ذات العلاقة، مشيرا على التركيز بالبدء بتشجير طريق المنفذ وحتى نقطة تفتيش أمن الطرق “الزرقاني” ، و طريق المنفذ وحتى ميدان الملك عبدالله وكذلك تشجير طريق الملك عبدالله والمنتزة.

روابط ذات صلة

100 مستفيد في المرحلة الأولى للمستشار الزائر بـ “أمن المنشآت” بالجبيل

100 مستفيد في المرحلة الأولى للمستشار الزائر بـ “أمن المنشآت” بالجبيل
وزير الشؤون البلدية والقروية قرار بترقية الكعبور إلى المرتبة الثالثة عشر

وزير الشؤون البلدية والقروية قرار بترقية الكعبور إلى المرتبة الثالثة عشر
بلدية وسط الدمام ترفع 350 م3 من مخلفات البسطات المخالفة في حراج الدمام

بلدية وسط الدمام ترفع 350 م3 من مخلفات البسطات المخالفة في حراج الدمام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*