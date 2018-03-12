100 مستفيد في المرحلة الأولى للمستشار الزائر بـ “أمن المنشآت” بالجبيل

الجبيل - مريم البراهيم

نفذت الجمعية الخيرية للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية “وئام” بالشراكة مع قيادة قوة آمن المنشآت بالمنطقة الشرقية برنامج المستشار الزائر بفروع القوة بمحافظة الجبيل، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 100 مستفيد، وذلك خلال المرحلة الأولى للبرنامج التي انطلقت مؤخراً.

وأوضح عبدالرحمن الخضير المدير التنفيذي لـ”وئام” أن الجمعية وضمن سعيها نحو تطوير خدماتها المقدمة لمستفيديها، شرعت في تنفيذ برنامج المستشار الزائر بالشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، مضيفاً بأن برنامج “المستشار الزائر” يقوم على تقديم الاستشارة للمستفيد في مقر عمله، من خلال خبراء متخصصين في الشؤون الأسرية يقدمون خبرتهم للمستفيد في جو يمتاز بالخصوصية، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على إنتاجية الموظف ويسهم في الحد من تأثير المشكلات الأسرية على حياة الزوج العامل، مردفاً بأن هذا البرنامج يأتي ضمن خطط الجمعية لتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، ولتمكين الأسرة من أسس الحياة الأسرية المستقرة، لتكون مشاركاً فاعلاً في تحقيق رؤية المملكة2030.