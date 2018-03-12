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محافظ املج يدشن فعاليات اسبوع الشجرة بالشبحة

محافظ املج يدشن فعاليات اسبوع الشجرة بالشبحة
http://almnatiq.net/?p=550772
المناطق - املج - فايز السميري:

دشن محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي فعاليات اسبوع الشجرة ٤١ الذي نظمته بلدية الشبحة صباح اليوم في حديقة الاحتفلات بحضور رئيس مركز الشبحة محمد بن صميط الجهني ورئيس بلدية الشبحة المهندس احمد بن عبيدالله البلوي ورؤساء المراكز الشرقية وعدد من معلمي وطلاب المدارس.

وقام محافظ املج بزراعة شجرة ائذاناً بانطلاق الفعاليات وشارك الطلاب في زراعة عدد من الاشجار وسقيها في رسالة للمحافظة على النباتات وحماية الغطاء النباتي من التصحر وتشجيع الزراعة في اسبوع الشجرة الذي جاء هذا العام تحت عنوان “نشجر معا لمملكة خضراء”

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