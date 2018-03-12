ختام مهرجان مشروع تطوير كرة اليد بمدارس بتعليم تبوك

المناطق - تبوك - منى الريس:

اختتمت فعاليات مشروع تطوير كرة اليد بمدارس التعليم العام (المرحلة الابتدائية) بمنطقة تبوك صباح اليوم بحضور مساعد المدير العام للتعليم بتبوك للشؤون المدرسية المكلف عايض بن صالح القرني الذي شهد حفل المهرجان الختامي ضمن برنامج الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المدرسية بإشراف شركة تطوير للخدمات التعليمية وذلك بمقر ثانوية ابن العميد بتبوك حيث تم خلال الحفل عرض للطلاب المشاركين بالمشروع ثم النشيد الوطني وعرض لمهارات ومسابقات اللعبة ثم توالت فقرات المهرجان حيث احتوت على تدريبات جماعية للطلاب المشاركين وتطبيقات تدريبية متقدمة لبعض الجمل المهارية في لعبة كرة يد وفي ختام الحفل كرم مساعد مدير تعليم تبوك المشاركين في انجاح المشروع مؤكدا أن المشروع يهدف الى تطوير كرة اليد بمنطقة تبوك وزيادة شعبيتها لدى الشباب ليكونوا رافداً للمنتخبات الوطنية في ظل ما تحظى به رياضتنا السعودية على جميع الأصعدة وتسخير كافة الإمكانات المطلوبة لتحقيق رغبات الشباب السعودي مقدما شكره وتقديره للقائمين على المشروع لتوفيرهم البيئة المناسبة لكي يتمتع أبناؤنا الطلاب بهذه الأنشطة ، كما قدم الشكر لشركة تطوير ولقسم التربية البدنية ولمدرسة ثانوية ابن العميد لاستضافتها هذا الحفل.

حضر الحفل مدير وحدة تطوير المدارس بتعليم تبوك د.سعود العطوي ورئيس قسم التربية البدنية محمد ربيع وسفير استراتيجية تطوير الرياضة المدرسية عبدالله البوق ومشرفو التربية البدنية وقائد ثانوية ابن العميد سلطان الفيفي ومعلمو التربية البدنية.