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“الأحوال المدنية” تطلق خدمة تجديد الهوية الوطنية للسعوديين في الخارج

“الأحوال المدنية” تطلق خدمة تجديد الهوية الوطنية للسعوديين في الخارج
http://almnatiq.net/?p=550790
المناطق - واس

أعلنت الأحوال المدنية عن خدمة تجديد بطاقات الهوية الوطنية للسعوديين المتواجدين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العلاج أو العمل ، تقديراً لأوضاعهم وعدم تمكنهم من الحضور
للمملكة شخصياً لإنهاء إجراءاتهم.
ووضعت الأحوال المدنية عدة شروط يجب توفرها للاستفادة من هذه الخدمة، وهي أن يكون المستفيد خارج المملكة , وتعبئة النموذج المعد لتجديد الهوية الوطنية، إضافة إلى وجود بصمة
وصورة في النظام للمستفيد، وتفويض أو وكالة شرعية لدى الوكيل أو المفوض عنه، إلى جانب إبلاغ الوكيل بضرورة مراجعة الشخص المعني للأحوال المدنية عند عودته للمملكة.

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