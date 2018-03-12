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زراعة تبوك تدشّن أسبوع الشجرة في عامه الواحد والأربعون

زراعة تبوك تدشّن أسبوع الشجرة في عامه الواحد والأربعون
http://almnatiq.net/?p=550914
المناطق - تبوك
دشّن مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك الدكتور العربي بن مهدي العميم، اليوم, أسبوع الشجرة الـ 41، بعنوان ” لنشجر معاً .. لمملكة خضراء”، وذلك بحديقة الملك عبدالعزيز بتبوك، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.
وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير الزراعة بتبوك كلمة أكد من خلالها على أهمية هذا الأسبوع دينياً واجتماعيا قائلاً : إن هذا الأسبوع يأتي كواجب ديني ووطني امتثالاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يَغرِسَها، فليَغرِسْها ” منوهاً بالدور الذي تقوم به الجهات الخدمية من أجل تنمية الغطاء النباتي بالمملكة، ومؤكداً على الدور الذي تضطلع به الإدارة من أجل الإسهام في ذلك والمحافظة عليه.
عقب ذلك زرع المشاركون عدد من الشتلات بمشاركة طلاب المدارس، فيما كرّم المشاركين، ووزعت النشرات التوعوية والشتلات على الطلاب والحضور.

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