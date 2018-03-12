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صحة ومرور الشرقية تبدأن الشراكة الاستراتيجية لتطبيق برنامج خذ بيدي لسلامتي في المستشفيات الحكومية

صحة ومرور الشرقية تبدأن الشراكة الاستراتيجية لتطبيق برنامج خذ بيدي لسلامتي في المستشفيات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=550917
الدمام - سطام الفروان
وسعت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وإدارة مرور المنطقة الشرقية  شراكتها الاستراتيجية حول  إلحاق مخالفي الأنظمة المرورية في المنطقة ببرنامج توعوي لتقويم سلوكهم حيث وقع مدير صحة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك ومدير مرور المنطقة  الشرقية اللواء راشد بن فهاد الهاجري يوم اليوم الاثنين على الشراكة الاستراتيجية بينهما انطلاقاً من مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين كافة الادارات الحكومية تحت مظلة إمارة المنطقة الشرقية وترسيخاً لمفهوم التوعية المرورية مما يسهم في حفظ الارواح والممتلكات ومقدرات الوطن لاسيما شباب الوطن ، حيث تستهدف السائقين المخالفين ممن ارتكب احدى المخالفات المرورية التي تعرض السلامة العامة للخطر .
وتتضمن الشراكة بين الجهتين تكوين فريق عمل تنفيذي يمثل الطرفين وتتضمن آلية العمل قيام مرر الشرقية بحصر الفئة المستهدفة بأن لا يقل عددهم عن 10 أشخاص وتحويلهم إلى مستشفيات صحة الشرقية التي تقوم بوضع البرامج والانشطة التي تحقق الاهداف بما يتناسب مع الفئة العمرية للشريحة المستهدفة
وأكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك أن نتائج الدراسة الأولية أثبتت أن كثير من المخالفين الذين خضعوا للبرنامج وحققت نتائج أفضل بمقدار خمسة أضعاف ممن قضى عقوبته في السجن وغادروه بدون التحاق بالبرنامج التوعوي مما يحتم علينا توسيع العمل من خلال توقيع الاتفاقيات لتشمل جميع مستشفيات محافظات المنطقة الشرقية ، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم مع مرور المنطقة الشرقية وتشمل أوجه تعاون تجاوزت العقوبات  لتشمل انخراط المخالفين في برامج توعوية داخل المنشآت الصحية .

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