الأمير سعود بن نايف يستقبل ” رئيس وأعضاء المجلس البلدي لرأس تنوره “

المناطق - الدمام

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأثنين ، رئيس المجلس البلدي بمحافظة رأس تنوره المهندس عبدالله الطواله وأعضاء المجلس ، والذي قدموا السلام على سموه وعرض أخر المستجدات التنموية والتطويرية بالمحافظة، واستمع سموه خلال الاستقبال لملخص عن دور المجلس التفاعلي مع الجهات الحكومية الأخرى كوزارة النقل والإسكان والصحة والتعليم ، مشيداً سموه بما يقوم به المجلس من دور رئيسي في خدمة المواطنين بالمحافظة، مطالباً بأهمية العمل على خدمة الأهالي واستقبال ملاحظاتهم واقتراحاتهم وإحالتها للجهات ذات الاختصاص ، متمنيا سموه لهم التوفيق والسداد .

فيما عبر سعادة المهندس عبدالله الطواله عن شكره وشكر أهالي محافظة رأس تنوره على حرص سمو أمير المنطقة الشرقية الدائم والمتواصل ، على توفير كافة الخدمات التي يحاتجها المواطنين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .